Parabéns, Brasília!

Nesse aniversário, fiz o que mais gosto, aproveitei para dirigir pela cidade e fui a um dos meus pontos favoritos: o Memorial JK.

A Capital do Brasil completa 62 anos e, apesar de todos os desafios, mantém seu charme. Suas pistas largas, tesourinhas, eixões e eixinhos, que nos levam ao balé cotidiano ainda me divertem (em especial nos feriados!). Foram nessas ruas que aprendi a gostar de carros. E, por isso, sou sempre grato.

Nessas mesmas ruas, vi as pessoas aprenderem a usar cinto de segurança, parar na faixa e defender seus direitos na esplanada. Brasília é o vislumbre de um Brasil que talvez um dia alcançaremos. Um Brasil moderno em seus traços, na sua política e nos seus direitos.

Nesse aniversário, fiz o que mais gosto, aproveitei para dirigir pela cidade e fui a um dos meus pontos favoritos: o Memorial JK. À convite do Grupo V12, fiz o passeio em um T-Cross Highline TSI 250. Passeio agradável e o carro mais agradável ainda!

T-Cross Highline 250 TSI. Foto: Aurélio Araújo.

Para mim, o motor TSI popularizou o carro turbo nos últimos anos e o 250 (utilizado em carros como Jetta, Golf e Tiguan) fica ainda mais poderoso no T-Cross, tudo isso pela excelente relação peso potência. No eixo monumental, fui na velocidade da via e, na hora de ultrapassar, não faltou torque. O carro responde e responde muito bem!

A história da Volks com Brasília é longa e a montadora alemã até lançou em 1973 um veículo com o nome da nova capital. Além disso, a história da nossa cidade está intimamente ligada com a indústria automobilística e isso, eu aprendi no memorial JK ainda criança. Por isso, segui para lá no potente T-Cross Highline.

O jardins do Memorial é o lugar ideal para levar amigos e parentes para “turistar”. E, por que não, tirar belas fotos do carro. A grama verde contrasta com o nosso céu azul. Se de cima JK admira sua obra, embaixo posa ao lado de Dona Sarah com um sorriso de quem aprecia a simplicidade do banco da praça.

Teto solar é um dos features mais interessantes da versão Highline. Foto: Aurélio Araújo.

Se dirigir o carro até o Memorial JK foi agradável, apreciar seus detalhes foi mais interessante. Teto solar, visual equilibrado, porta-mala justo para um urbano e com um acabamento superior às demais versões do modelo, o carro chama atenção para além dos seus 150 cavalos de potência. As rodas 17 complementam o tom de robustez do crossover.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O para-choque traseiro oculta o escapamento. Foto: Aurélio Araújo.

Atrás, o para-choque esconde o escapamento, uma lição que os engenheiros da Toyota esqueceram no Corolla Cross…

Após uma sessão de fotos, desci o Eixo Monumental em direção à Torre de TV apreciando o visual da nossa cidade que completa mais um aniversário que, moderna, ainda encanta.

Parabéns, Brasília!

Obrigado ao Grupo V12 pelo apoio à matéria!