Para quem gosta de motores e viagens existe muita série boa, algumas delas são excelentes e aí, depois disso, vem “Long Way Up”. Uma série documental fantástica disponível no serviço de streaming da Apple. A série relata as aventuras em motos Harley Davidson elétricas por 22.000 km entre a patagônia argentina e a cidade de Los Angeles.

Os protagonistas são os amigos Charley Boorman e Ewan McGregor. A série é a terceira viagem Long Way dos dois, que iniciaram suas aventuras em 2004 com o filme Long Way Round e depois com Long Way Down (2007). Para você que não sabe, ou não lembra, Ewan McGregor é um renomado ator escocês que interpretou, entre outros, Obi Wan Kenobi na série Star Wars.

O grande desafio de Long Way Up foi o fato dos atores decidiram subir toda a américa latina em motos elétricas. Além de ter sua equipe de apoio e filmagem em carro elétricos. Ewan é um fã dos elétricos e, inclusive, está convertendo um fusca em um elétrico. Na pesquisa por motos que poderiam utilizar no trajeto, a Harley Davidson apresentou então um protótipo da Livewire com uma autonomia de cerca de 160 km. Os carros do time também são dois protótipos da Rivian, empresa norte-americana de utilitários elétricos com espírito aventureiro e off-road.

Decidir atravessar a espinha da América Latina de moto já é um baita desafio. Quem já fez, sabe. Fronteiras, estradas ermas, noites em barracas, hostels ou qualquer local que possa ser viável um pernoite. Tudo isso se torna ainda mais desafiador quando os veículos elétricos entram em cena. Além de ter a autonomia limitada, em muitos locais a corrente elétrica não é capaz de carregar as motos. E, em alguns momentos, os aventureiros precisam utilizar geradores a diesel. O que parece um contra-senso, mas faz parte do desafio de mostrar que ainda estamos distantes de um mercado maioritariamente elétrico em nosso continente.

Charley e McGregor, além de viajantes, são perceiros do UNICEF. Visitam ao longo do roteiro diversos projetos sociais que relatam os desafios da pobreza vividos pelas comunidades. Além disso, os atores se envolvem com cada novo personagem que encontram, experimentam todos os pratos que são apresentados e se colocam abertos para tudo que aparece diante deles. O espírito aventureiro se confunde com um uma visão humanista de interação e respeito com todas as culturas que conhecem.

Como disse no início, a série faz a gente querem pegar a moto, o carro, ou qualquer outro transporte e viajar. E ao mesmo tempo, nos faz lembrar das nossas próprias aventuras. Como quando em 2009 eu, junto com três amigos, (Alfredo, Eldon e Anderson) saímos de Brasília em um carro e seguimos até Buenos Aires cortando mais de 7.000 quilômetros em pouco mais de 15 dias. Esse foi o nosso Long Way Down.

Infelizmente, com a pandemia, fronteiras estão fechadas, hotelaria restrita, entre outros problemas. Fica então “Long Way Up” na tela da TV para nos lembrar que as estradas da América Latina são sempre um caminho para nos reconectar com nós mesmos e com o mundo que nos cerca.