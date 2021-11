Lewis Hamilton: o patrão tá on!

Em um final de semana espetacular, o piloto inglês conquistou 25 posições, terminou em primeiro e repetiu o gesto de Ayrton Senna em Interlagos.

GOAT em inglês significa Greatest of All Times (o maior de todos os tempos). No último final de semana, no GP de São Paulo, Hamilton se impôs e mostrou por que ele, com todos os seus recordes e 7 títulos mundiais, é o GOAT da Fórmula 1.

Hamilton largou em último no sprint de sábado. Chegou em quinto. recebeu mais 5 posições de punição. Por isso, no domingo, largou em décimo, acelerou como nunca, foi pra cima de Verstappen e cruzou a chegada com a bandeira brasileira na mão. Todo mundo que é apaixonado por automobilismo sentiu a emoção do gesto. Eu, particularmente, fui levado para um domingo qualquer de 1991.

Em Interlagos, Lewis Hamilton repete o gesto de Ayrton Senna com a bandeira do Brasil. Foto: Divulgação.

Mais do que o pódio, Hamilton conquistou os corações brasileiros. Cruzar a chegada como fez Senna foi absolutamente emocionante. Há muito tempo não se via tanta alegria em Interlagos e, mais uma vez, o circuito brasileiro fez jus ao seu traçado, possibilitando um dos melhores espetáculos na Fórmula 1 em 2021. Essa foi uma corrida que entrou para a história.

Equipe Mercedes posta em sua conta no Instagram: “No Brasil não dizemos Lewis Hamilton, dizemos PATRÃO”.

Depois da Fórmula 1 ficar dois anos longe daqui e com a briga pelo título entre Lewis e Max. sabia que teríamos emoção, mas em nenhuma projeção, imaginamos o que vimos. Cenas arrepiantes, ultrapassagens de pura perícia e um piloto decidido a mostrar por que ele é o “Patrão”.

Hamilton fez uma bela homenagem ao seu ídolo, ao nosso ídolo, poucas vezes vista de um esportista para outro. Sua empatia pelo público colocou ele ao lado de Senna. É como se o piloto brasileiro estivesse ali, guiando junto. E a gente foi com os dois na pista arrepiados.

Pelé manda recado para Hamilton, que responde: “Obrigado senhor”.

E se você acha que o espetáculo emocionou apenas nós, os mortais, o Rei Pelé (isso, mesmo!) postou em sua conta: “uma atuação maravilhosa. Um dia tão glorioso para você Lewis Hamilton, quanto para nós brasileiros. É muito bom ver um piloto da Fórmula 1 levantar nossa bandeira no pódio. Obrigado por ser quem você é”.

E com a humildade e o respeito que um GOAT tem pelo outro, o piloto inglês respondeu: “Thank you Sir” (obrigado senhor).

Obrigado a você, Hamilton! Você trouxe a alegria de domingo de volta. E isso não tem preço…