Lewis Hamilton: “Não importa a cor da sua pele”

A nossa coluna fala de motores. Mas o contexto ao nosso redor não pode ser omitido. Nos últimos dias, a morte do americano George Floyd, asfixiado por um policial, nos Estados Unidos na última semana, reacendeu o chama do debate racial por lá e por todo o mundo. Uma coisa me chamou atenção: o posicionamento firme do piloto Lewis Hamilton.

O hexacampeão mundial de Fórmula 1 e único piloto negro no grid em mais de 70 anos de competições, Lewis Hamilton escreveu em seu instagram de forma profunda, e seguiu com uma série de posts com o ativismo esperado de um campeão consciente do seu papel e da sua capacidade de influenciar pessoas para o bem. Em um de seus relatos, o piloto afirmou que “sofreu danos irreparáveis”, devido ao racismo. O texto é forte e vale nossa leitura. Claro, desculpem, minha humilde tradução…

“A semana que se passou tem sido muito sombria. Não consegui segurar minhas emoções. Senti muita raiva, tristeza e descrença diante do que meus olhos viram. Fico completamente enraivecido ao ver esse flagrante desrespeito pela vida de nosso povo. A injustiça que estamos vendo nossos irmãos e irmãs enfrentarem em todo o mundo repetidamente é nojenta e DEVE parar.

Muitas pessoas parecem surpresas, mas para nós, infelizmente, não é surpreendente. Aqueles de nós que são negros ou pardos, o vêem todos os dias e não devem ter a sensação de que nascemos culpados, não devemos temer por nossas vidas com base na cor de nossa pele. Will Smith disse o melhor: ‘O racismo não está piorando, está sendo filmado. Só agora que o mundo está tão bem equipado com câmeras é que esse problema pode vir à tona de maneira tão grande’.

É somente quando há tumultos e gritos por justiça que os poderes que estão envolvidos desmoronam e fazem alguma coisa, mas a essa altura já é tarde demais e pouco foi feito. Foram necessárias centenas de milhares de reclamações e prédios queimarem antes que as autoridades reagissem e decidissem prender Derek Chauvin por assassinato, e isso é triste.

Infelizmente, a América (EUA) não é o único lugar onde o racismo vive, e continuamos a falhar como seres humanos quando não podemos defender o que é certo. Por favor, não se sente em silêncio; não importa a cor da sua pele“. Lewis Hamilton.

Poucas vezes um piloto de Fórmula 1 se posicionou de maneira tão incisiva sobre um momento social histórico. A Fórmula 1 tem sempre se esquivado. Patrocinadores e marcas não querem se envolver com esses “problemas”. Mas as redes sociais, com toda a sua força refletida no mundo real, permitiram ao multicampeão dizer o que pensa e, com isso, abrir o espaço para que outros pilotos também pudessem se posicionar. Parabéns Lewis.

#blacklivesmatter