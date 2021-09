Honda WR-V: um urbano inteligente

Além de possuir muitas qualidades no seu espaço interno, ele vem equipado com um econômico motor 1.5 16V i-VTEC FlexOn. O japonês é uma ótima opção para o dia a dia na cidade!

A nossa coluna foi convidada pela Honda para ficar alguns dias com o novo Honda WR-V EXL 2021 (versão topo de linha). Fiquei feliz com o convite, porque é um carro que nunca esteve muito no meu radar e essa foi uma ótima oportunidade de aprender mais sobre o modelo.

Recebi o carro na Honda Plaza da Asa Norte. A loja é muito maior do que aparenta, com andares para cima e para o subsolo (o subsolo em especial é gigante!). Eles possuem uma estrutura de venda e pós-venda bem completa e, por isso, estão entre as maiores do Brasil.

Novo Honda WR-V 2021. Foto: Aurélio Araújo.

Mas vamos ao que interessa. À primeira vista o facelift fez muito bem ao WR-V que perdeu um pouco a cara de bom moço e ficou com linhas mais arrojadas o que deu ao carro mais robustez .Além disso, as lanternas de led fazem diferença e melhoram muito a visibilidade. Pneus Pirelli Cinturato 16 com uma lateral reforçada dão mais resistência e protegem contra pancadas laterais. Por fora, é isso que me chamou atenção. Mas é por dentro que o carro “brilha”.

O painel é simples, mas tem tudo o que você precisa junto com o volante com o comandos de som, piloto automático e paddle shift Foto: Aurélio.

O painel é espartano, mas tem tudo o que você precisa no marcadores (analógicos e digitais). A simplicidade é compensada com uma tela multimídia de 7 polegadas com uma câmera de ré com três modos de visualização (normal, olho de peixe e uma vista de cima bem detalhada). Já o acabamento está dentro do esperado para um carro de entrada.

Interior do Honda WR-V. Foto: Aurélio Araújo.

Dito isso, o WRV, assim como o Fit, possui muitas qualidade no seu espaço interno. Ao deitar para frente o encosto do passageiro, você tem um pequeno furgão capaz de carregar as mais diversas coisas. O sistema “Magic Seat” chama a atenção com 4 configurações diferentes (utility, long, tall e refresh). A tall, que permite levantar o assento do banco traseiro, é muito prática. Testei colocando bebê conforto de um lado (via ISOFIX) e levantando o outro assento para colocar o carrinho do bebê: encaixe perfeito!

Testando o sistema Magic Seat na configuração que permite levantar o assento do passageiro. Foto: Aurélio Araújo.

Na pilotagem posso resumir dizendo que é um carro “fácil”. O volante elétrico é um conforto a mais. Leve de manobrar o carro é ideal para o dia a dia da cidade. A motorização segue o Honda Fit com o já conhecido motor 1.5 16V i-VTEC FlexOne, capaz de gerar 116 cv a 6.000 rpm com etanol, e 115 cv a 6000 rpm com gasolina. A média de consumo comigo foi de 12.5 km/litro na cidade. O motor anda bem, mas senti falta daquele “empurrão a mais” dos motores turbo. Já o câmbio CVT, bem conhecido do público brasileiro, responde na hora certa.

O novo WR-V 2021 tem uma boa altura do solo e batentes hidráulicos, o que ajuda muito a suspensão a absorver bem as pancadas do nosso asfalto cheio de falhas. Não é um carro para a terra, mas resolve bem em trechos sem asfalto.

Utilizei o carro com minha família por cerca de uma semana. Ele atendeu bem às nossas demandas de espaço, potência, segurança e consumo, que para mim são pontos fundamentais em um carro do dia a dia. Com 3 anos de garantia e assistência técnica 24 horas, vale a pena conhecer mais de perto o modelo!

Um agradecimento especial à Honda pelo convite e ao Flávio Torres, gerente da Honda Plaza, que recebeu nossa coluna de braços abertos!