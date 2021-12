Fórmula 1: o ano de uma temporada inesquecível

Em um ano de reviravoltas e cheio de emoções a maior categoria do automobilismo aumentou sua visibilidade, sua popularidade e se renovou com um novo e jovem campeão.

2021: a temporada inesquecível da Fórmula 1

Max Verstappen e Lewis Hamilton duelaram durante toda a temporada no campeonato mais disputado da Fórmula nos últimos 47 anos. A guerra foi corrida a corrida, ponto a ponto, com direito a batidas polêmicas e muita rivalidade. Após uma vitória inacreditável de Hamilton em Interlagos, a Mercedes se fortaleceu e foi para a última batalha do ano com seu principal piloto empatando em pontos com o seu rival holandês.

Hamilton e Verstappen após a corrida de Abu Dhabi. Foto: Divulgação.

Hamilton tomou a ponta logo no início e tudo parecia caminhar para o seu oitavo campeonato mundial, quando o acidente de Nicholas Latifi (Williams Racing) mudou todo o jogo. O piloto canadense bateu na curva 14 depois de quebrar a asa em um toque com Mick Schumacher. Alguns especialistas em teorias da conspiração poderiam até dizer que a batida de Latifi foi intencional, mas a Williams utiliza motor Mercedes e isso não faria o menor sentido. O acaso entrou em ação bem no fim. E depois do acaso, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

Com o acidente, o safety car entrou na pista, Max Verstappen aproveitou e trocou seus pneus e Hamilton ficou na pista com a borracha desgastada. Faltando duas voltas para o fim, entram em ação os comissários da FIA: eles informam que os pilotos que tinham tomado volta não seriam permitidos de ultrapassar.

Max Verstappen é o primeiro holandês a conquistar o título mundial de Fórmula 1. Foto: Divulgação.

Depois, os comissários mudam de ideia e liberam a ultrapassagem dos retardatários, Toto Wolf da Mercedes protestou em vão no rádio. Com a relargada, Hamilton tentou se defender, mas não conseguiu segurar Verstappen, que ultrapassou o inglês na última volta para conquistar o seu primeiro título mundial e o primeiro de um holandês na história da Fórmula 1.

Parte da conquista de Verstappen em Abu Dhabi foi o trabalho de equipe em parceria com Checo Perez. Ele conseguiu segurar Hamilton por várias voltas com pneus desgastados. Bottas não conseguiu ser tão eficiente na Mercedes e se despediu fora do pódio de maneira melancólica.

Enfim, o campeonato foi decidido na última volta da última corrida. Em um ano de reviravoltas e cheio de emoções a maior categoria do automobilismo aumentou sua visibilidade, sua popularidade e se renovou com um novo e jovem campeão.

Que venha 2022!