F1 cancela GP da Rússia

Diante dos conflitos iniciados contra a Ucrânia, a Fórmula 1 cancelou o Grande Prêmio da Rússia.

O mundo se viu chocado com o desencadear de uma nova guerra. As investidas da Rússia contra a Ucrânia não são apenas um redesenho das relações internacionais, mas iniciam um processo mais amplo que abre portas para a invasão de uma nação soberana sobre outra na Europa, não vista desde a segunda guerra mundial. Ainda não sabemos o final dessa história, apenas que muita gente vai sofrer ao longo do processo. Mas as sanções para a Rússia já começam a vir, inclusive no esporte.

Sebastian Vettal, tetra campeão mundial de Fórmula 1, o afirmou que o GP da Rússia não deveria acontecer. Foto Divulgação.

Ontem, o tetracampeão de Fórmula 1 Sebastian Vettel afirmou: “A minha opinião é que eu não devo ir. É errado correr lá. Me desculpem as pessoas, pessoas inocentes que estão perdendo sua suas vidas, sendo mortas por razões estúpidas”. O piloto afirmou que o GP da Rússia não deveria acontecer e que ele boicotaria caso houvesse.

Carro da Haas aparece branco na pista de Barcelona, sem nenhuma referência à Rússia. Foto: Divulgação.

Logo depois, a Haas, do piloto russo Nikita Marzipin, apareceu na pista em Barcelona sem as cores da Rùssia e sem a marca do seu patrocinador UralKali, também russo. Para apimentar ainda mais a situação, o ex-apresentador do programa Top Gear, e lenda do mundo automotivo, Jeremy Clarkson disse: Nikita Mazepin. Você ****. Vá e corra na Rússia sozinho. Você ainda perderia!”. É bom lembrar que o piloto russo já não era muito querido pelo paddock.

Hoje, veio a declaração final da Fórmula 1: “O Campeonato Mundial da Fórmula 1 visita países ao redor de todo o mundo com uma visão positiva de unir pessoas e unificar nações. Estamos observando os acontecimentos na Ucrânia com tristeza e choque, e esperamos por uma resolução sadia e pacífica para a situação atual. Na quinta-feira de tarde a Fórmula 1, a FIA e as equipes discutiram a posição do nosso esporte e a conclusão foi que, incluindo a visão de todas as partes interessadas, será impossível realizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias”

A etapa russa está no calendário da F1 desde 2014, no Circuito de Sochi. A cidade foi palco das Olimpíadas de Inverno de 2014, realizada no Parque Olímpico onde se localiza o autódromo, na costa do Mar Negro, a cerca de 1600 km da capital Moscou e 700 km da Ucrânia, centro dos atuais conflitos.

Está correta a posição de Vettel, assim como a da Fórmula 1. As sanções à Rússia devem ser rápidas, duras e em todas as esferas possíveis, inclusive no esporte a motor.