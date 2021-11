A exposição foca na memória do piloto, histórias hobbies, desafios e conquistas. A tecnologia utilizada, de fato, impressiona.

Estava a trabalho em São Paulo na semana passada e aproveitei para ir com meus amigos na exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva”. Como um fã declarado do piloto brasileiro, não podia perder a oportunidade! Agendamos nosso horário (atenção, precisa reservar antes pelo site!) e seguimos para o Shopping Villa Lobos, na zona oeste da capital paulista.

A exposição foca na memória do piloto: histórias hobbies, desafios e conquistas. A tecnologia utilizada, de fato, impressiona. A reconstrução da voz de Ayrton Senna por inteligência artificial guiando os visitantes por cada etapa é incrível. A cada uma das nove etapas a gente aprende um pouco mais sobre o ídolo e escuta novamente histórias que nunca cansam.

Passagem de Senna pelo automobilismo inglês na Exposição. Foto: Divulgação.

“Uma exposição inédita concebida como se fosse contada pelo próprio Ayrton, neste circuito mergulhamos em suas memórias, lembranças de infância, hobbies, desvendamos suas vitórias, seus anseios e sonhos. Para construir esta narrativa recorremos a tecnologias de última geração, extremamente inovadoras com modelagem 3D realista combinada com geração de voz por inteligência artificial. De arrepiar!”, diz Karina Israel umas das curadoras da exposição.

Macacão, capacete e pneu da McLaren utilizados por Senna na temporada de 1991. Foto: Aurélio Araújo.

Para mim, que já estive em outras exposições de Senna, confesso que mesmo com a voz reconstruída do piloto, o set up ficou um pouco infantil. Poucas peças originais estavam dispostas (destaque para o macacão, capacete e pneu usados na temporada de seu tri campeonato de 1991). A exposição é curta e a cenografia quis focar na tecnologia para interações, confesso que esperava mais, porém interagir com a história dele sempre vale a pena.

Por isso, acho que a proposta é válida para projetar a imagem de Senna para novas gerações. Talvez essa tenha sido essa uma das intenções. A exposição também oferta um copo de Senna que pode ser retirado após a visita na Senna Shop (localizada dentro do Shopping Villa Lobos) e para quem é fã a loja é um prato cheio! A exposição segue até o dia 15 de novembro.

Se for a São Paulo, não perca!

Horários de funcionamento da exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Terça à sexta: 12h às 20h

Sábado: 10h às 22h.

Domingos e Feriados: 12h às 20h

Segunda: Fechada