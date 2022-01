Autódromo de Brasília reabrirá com programação intensa no 2o Semestre!

Serão 12 prova aos longo de 2022. Confira toda a programação.

Essa é uma daquelas notícias que eu tenho gosto de divulgar aqui na coluna. E não podia ser melhor para abrir 2022. Não é de hoje que, aqui na coluna, falamos sobre a falta que o nosso autódromo faz. Depois de idas e vindas, uma quase retomada em 2021 com a última etapa da Stock Car, no segundo semestre de 2022 teremos uma programação intensa com 12 provas.

A nossa cidade, com tradição nas pistas desde sua fundação, por uma sequência de equívocos do poder público, está sem o autódromo desde 2014 e, confesso, que senti muita falta. Na pandemia, o espaço serviu para atender a população em vulnerabilidade do Distrito Federal e, com a posterior desmontagem das tendas, foi reaberto aos ciclistas.

O Autódromo, que já recebeu até a Fórmula 1, tem circuito com 5.475,58 metros, seis curvas para a esquerda e seis para a direita, com a maior reta chegando a 750 metros. Foto: Arquivo/Agência Brasília

O Automobilismo é o primeiro passo e, acima de tudo, o passo possível para o atual momento. Porém, para mim, o autódromo deve ser um espaço de múltiplas atividades, encontros, cursos, eventos, um polo de desenvolvimento de uma cultura sobre rodas e de fortalecimento da nossa economia. Ele pode muito mais!

A iniciativa do GDF junto ao BRB para que esse processo aconteça tem sido importante e espero que o nosso autódromo abra suas portas definitivamente, para nunca mais fechar. Fica também a minha esperança de assistir corridas por lá com o meu filho, assim como o meu pai fez comigo. E de geração em geração a gente vai passando a paixão pelo esporte a motor, pela cultura sobre rodas e pela nossa cidade.

CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES NACIONAIS

2 e 3/7: Stock Car

2 e 3/8: Turismo Nacional

3 e 4/9: Porsche Cup

(A definir): Império Endurance

1º e 2/10: Porsche Cup – Sprint

9/10: Porsche Cup – Endurance

6/11: Sprint Race

6/11: Copa Truck

19 e 20/11: Copa Shell

19 e 20/11: Turismo Nacional

20/11: Stock Car Pro Series