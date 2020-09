A Rota dos Ipês Amarelos: uma opção de passeio seguro com seu carro!

PUBLICIDADE

A seca chegou e, com ela, Brasília se encanta com os ipês amarelos que se espalham por toda a cidade. Acredito, comentei isso com um amigo outro dia, que as redes sociais tornaram essas árvores encantadoras mais famosas; verdadeiras atrações. Sem dúvida, quando eles florescem, nossas contas de Instagram ficam mais bonitas. Mas o ipê não é belo apenas por ser instagramável, ele trás consigo a grandeza da resiliência do cerrado. Quando tudo seca ao seu redor, quando a grama é poeira vermelha, ele surge amarelo e suas cores deixam a paisagem desértica vibrante.

Além de tudo isso, o ipê amarelo é capaz de juntar três coisas que eu particularmente sou apaixonado: carros, fotografia e cerrado. Por isso, depois de uma volta pela cidade, selecionei três pontos instagramáveis para você visitar (sozinho ou acompanhado) nessa temporada de espetáculo da mais bela árvore do nosso bioma – o cerrado.

Tirar foto de ipê, ao contrário de alguns que acham brega, é pop! Por isso, que tal fazer uma “caça aos ipês” pela cidade com sua família? Ou um concurso de fotografia? Ou apenas desfrutar da bela paisagem e agradecer à natureza pelo presente que são os Ipês? Independente da sua opção, escolhi três pontos com belos ipês para você visitar de carro e tirar boas fotos.

CEUB

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Próximo ao CEUB da Asa Norte, vários amigos e amigas fizeram lindos registros. E foi com eles que peguei essa dica! É um dos pontos mais legais e, de fato, vale uma visita. Estacione próximo ao restaurante Manara e caminhe até avistar os Ipês (não tem como não encontrá-los!)

EIXÃO

Ao longo de todo o Eixão (Norte e Sul) temos ipês por todos os lados. Escolha o ponto mais bonito, estacione seu carro de maneira segura e prepare seu celular para os cliques! Especialmente, em frente ao Banco Central, existe um conjunto de árvores que chamam a atenção!

RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De todos, esse é o meu cenário favorito! Tanto de cima, lá da plataforma da rodoviária, quanto de baixo, do gramadão, onde os ipês nos presenteiam com uma copa frondosa e com um lindo tapete amarelo. É como se elas fossem o próprio espírito da nossa cidade formando um boulevard de cor no meio da grama seca da esplanada.

Passeie pela cidade, curta o caminho, escolha seu ponto favorito, estacione com segurança e boas fotos! Mas corra, porque as flores já estão começando a cair e como tudo que é bom, esse espetáculo dura pouco…

OBSERVAÇÃO: um agradecimento especial ao meu sogro Geraldo Souza que fez esse lindo registros para a coluna!