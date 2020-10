A incrível marca de Lewis Hamilton

PUBLICIDADE

Lewis Hamilton mais uma vez alcançou um número histórico. Ele não é apenas um vencedor na Fórmula 1, ele não é apenas um ativista, nem o único piloto negro no gride. Ele está no topo, no capítulo dos maiores de todos os tempos e se continuar será o maior. Com seis títulos mundiais e, ao que tudo indica, indo para o sétimo em 2020, o piloto inglês alcançou uma façanha, que para nós que somos fãs do esporte a motor, até então, parecia impossível.

Schumacher foi dominante. O multicampeão entre 2000 e 2004 foi absoluto pela Ferrari. Além do que, seus títulos de 1994 e 1995 pela Benetton foram uma bela carta de apresentação para o piloto que chegou em 1991 com um tímido décimo quarto lugar. Mas o início dos anos 2000 realmente foi onde marcou seu nome nas páginas das lendas do automobilismo quebrando recordes e ganhando 5 títulos consecutivos. Mesmo após sua aposentadoria, alguns de seus recordes eram tão absurdos que pareciam inalcançáveis.

O próprio Hamilton postou em suas redes sociais que a conquista foi “surreal”. E ele tem razão, se o recorde de Schumacher de 91 vitórias era absurdo, alcançar esse número é realmente surreal. Ainda que o feito aconteceu no GP de Eifel, na Alemanha que é o país natal do ex-piloto da Ferrari.

Infelizmente, o estado de saúde de Schumacher, não permitiu que ele pudesse presenciar o feito do piloto inglês. Mas seu filho, Mick Schumacher, estava e entregou a Hamilton o capacete do pai, como prêmio pelo feito de Lewis. Mick, parabenizou o piloto da equipe Mercedes e disse: “os recordes estão lá para serem quebrados”. Não podíamos esperar outras palavras do filho de Schumacher, competir está no sangue, assim como o desejo por quebrar recordes e sabedoria de que eles sempre serão quebrados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa não é a primeira vez que Hamilton recebe um capacete simbólico de um outro piloto em sua carreira. Em 2017 em Montreal, ao alcançar o número de poles de Ayrton Senna, ele ganhou a réplica de 1987 do capacete do piloto brasileito, de quem é fã desde os 5 anos de idade.

Acredito que não existam mais muitos recordes a serem batidos pelo piloto inglês, mas tenho certeza que ele tem condições de bater todos os possíveis e ser listado nos livros de história automotiva como o maior campeão e recordista de todos os tempos. Infelizmente, eu chamei de maior campeão e recordista, por que o maior piloto, e acho que o próprio Hamilton também acredita nisso, ainda é Ayrton Senna.

Parabéns Hamilton!