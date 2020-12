2020 acabou. Que 2021 traga novas estradas!

PUBLICIDADE

2020 acaba hoje. E acho que a maioria de nós diria: “até que enfim”. Que ano… cada um de nós teve que se adaptar aos novos desafios, mas acima de tudo, à nova realidade. O “novo normal” trouxe o álcool em gel e máscaras, distanciamento social e uma série de outras coisas que deixaram o nosso cotidiano do avesso.

É claro que tudo isso também mudou a nossa relação com o carro. Quando aglomerar virou um problema, seu carro tornou-se a forma mais segura de deslocamento, por que tornou-se um ambiente controlado por você. Você sabe o estado da higiene e quem andou nele. Com sorte, você não derramou álcool em gel nos componentes eletrônicos, nem deixou uma garrafa de álcool 70 dando sopa trancado no carro. Se você está vivo e seu carro não pegou fogo por descuido, agradeça!

Em alguns momentos do ano, ir ao supermercado era o maior passeio que fazíamos e eu curtia a tarefa rotineira de fazer compras como se fosse pegar, de fato, a estrada. À medida que as semanas foram passando, aos poucos e com segurança, alguns decidiram encarar destinos próximos com seus carros e motos. Li até uma pesquisa mostrando como tendência pequenas viagens de carro em um raio de até 300 quilômetros da residência das pessoas.

Eu e minha esposa fizemos o chá de bebê do nosso pequeno Antônio drive thru (adaptamos) e no dia dos namorados assistimos um filme no tradicional Cine Drive-In. Por essas e outras que, para mim, assim como para muitos, o carro e a moto foram, em alguns momentos, um escape de loucura que passamos. Às vezes, sair de carro com ou sem destino apenas para diminuir a sensação de confinamento era uma forma de respirar, inspirar, reunir forças e retomar a vida no novo ritmo.

Quando lembrar de 2020, vou lembrar de altos e baixos, do último passeio de moto com a minha esposa antes da gravidez tomar conta das nossas vidas, do primeiro passeio de carro com meu filho, dos rolês com os amigos André Perotto, Marcos Pavesi, Thiago Jarjour, Alfredo Moreira e Anderson Camelo.

Vou lembrar das experiências que essa coluna me trouxe (como testar o launch control de um Porsche!) e, sem dúvidas, vou lembrar do início da Conta Giros e da oportunidade de compartilhar com vocês, nesse ano maluco, meu ponto de vista, minhas opiniões e, às vezes, minhas angústias. Escrever sobre carro e motores em 2020 foi um baita desafio, mas cada palavra colocada aqui representa a opinião sincera desse apaixonado pelo universo automotivo. Por isso, obrigado ao amigo Miguel Alves, que por meio do Thiago, acreditou em um conteúdo autêntico.

2021 está chegando e com ele vem um caminhão de esperança de um ano melhor, de novas estradas. Mais leve, mais solto, com mais passeios com a família, mais rolês com os amigos, mais viagens pelas BRs desse país, novas ideias para nossos carros antigos, mais experiências divertidas e mais alegria, seja lá o que isso signifique para você!

Adeus 2020… bem-vindo 2021!