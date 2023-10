“Tudinho de uma vez no fim do ano”

Nada menos que três festivais são realizados ao mesmo tempo na cidade

Ah, os festivais… amados por uns e odiados por outros. Para mim, é sempre uma oportunidade para provar algo diferente nas casas que já conheço e gosto. Não sou da turma que se aventura a conhecer endereços novos nestes eventos, mas acho super válido para quem está com aquela vontade de arriscar e não quer gastar muito.

E o fim de ano está repleto deles, para todos os paladares. Por isso, fiz um apanhado do que vale a pena aproveitar em cada um. Vem comigo:

Viva o carboidrato!

Em celebração ao Dia do Macarrão, até o dia 5 de novembro, vários restaurantes e bistrôs da cidade servirão pratos com massas a partir de R$ 49. Em uma cidade recheada de restaurantes italianos como a nossa, opção não vai faltar para provar criações preparadas pelos chefs já conhecidos.

Espaguete, penne, gravatinha, talharim e lasanha, por exemplo, são algumas das sugestões divididas em três faixas de preço: R$ 49; R$ 59 e R$ 89. Participam dessa edição: Aroma, Authoral, Babbo Osteria, Bla’s, Bistrô Lacustre, Bloco C, DOC, Dona Lenha, Gran Bier, Lago, Le Birosque, Nau, Nonna Augusta, Nonno Cantineta, Pappá Cuccina, Piovan Cucina, Pecorino, Rapport Bistrô e Café, Regali, Sagrado Mar, Santé 13, Santé Lago, Taypá, Ticiana Werner, Trattoria da Rosario, Venicce e Villa Tevere.

Junto com Lulu Peters e Juliana Braga, montei um roteiro com alguns endereços queridinhos para conferir os preparos e mostrar nossas impressões de forma mais detalhada. Fique de olho nos nossos perfis para conferir tudo.

Dentre os nossos escolhidos estão: Ticiana Werner, Aroma, Taypá, Sagrado Mar, Le Birosque e Gran Bier. Este último está com um Capeletti recheado com bacalhau, molho branco e pesto de azeitonas (R$ 89), que já conferimos na semana passada e, como sempre, o Gran Bier segue sendo a opção mais consistente quando se fala em gastronomia no Pontão do Lago Sul. A porção é farta, o ponto perfeito, e o bacalhau bem suave, sem brigar com a massa nem com o pesto.

De bar em bar

Com a impressionante marca de 40 estabelecimentos, entre bares e restaurantes, o Bar em Bar movimenta a botecagem da cidade até o dia 12 de novembro com pratos e petiscos exclusivos, criados em três faixas de preço: R$ 39, R$ 49 ou R$ 59.

Entre os participantes, temos selos emblemáticos como Godofredo, Casa Baco e BSB Grill, assim como casas mais novas que prometem conquistar os clientes já na primeira visita, como Assados do Fred, Jobim, Quintal da Tia Sandra, Restaurante Xamam e Rebu Fogo e Fumaça.

Destaco a Porchetta a Pururuca na Parrilla com vinagrete da casa e geleia de pimenta (R$ 49) do Assados do Fred; a Coxinha de rabada com agrião e aioli de agrião (R$ 39) do Rebu e o Ninho de Sol (Steak tartare de carne e sol black angus em ninho de espaguete crocante, por R$ 49) da Casa Baco.

Coxinha de rabada com agrião do Rebu. Foto: Divulgação Ninho de Sol da Casa Baco. Foto: Divulgação

Sem carne e com sabor

O I Festival Giro Vegano acontece até o dia 19 de novembro em bares, restaurantes e cafeterias na Asa Norte, Asa Sul, Águas Claras, Taguatinga, Lago Sul, Altiplano Leste, SOF Norte, Vila Planalto, São Sebastião, Jardim Botânico e Guará. Os espaços comercializarão duas receitas feitas especialmente para o Festival, com preço fixo de R$ 25 reais cada.

A ideia é mostrar as inúmeras possibilidades de criações veganas, como a brandade de alho-poró do Jobim; os bolinhos com massa de feijão e funghi da Corina; ou a trilogia de cogumelos na brasa, creme de castanha fermentado, molho oriental e pitadas de conserva doce de gengibre do Superquadra.

Estão inscritos ainda no Giro o Saucker Águas Claras e Asa Norte, Los Baristas, Pinella Bar, Café Cultural do Cerrado, Empório Badauê, Vem sem Glúten, Orto Pizza, Mimobar, Japa Vegana, Traçado Bar, Braseiro Empório do Cervejeiro, Aflora Gastrobar, Açougue Vegano, Sabores do Mundo, Cantucci Osteria, Inverso Bar, Wanna Brie e Yakiton.