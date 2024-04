Superquadra brilha no Mané Mercado

Em minha seleção dos melhores de 2023, o Mané Mercado entrou no meu Top 10, graças a uma oferta prazerosa: um lugar com um combo de diversidade de cozinhas boas, ambiente agradável e atendimento facilitado.

De lá para cá, o espaço passou por mudanças com algumas operações saindo e outras chegando, mas, no geral, para mim, a qualidade permanece inabalável.

Uma das boas novidades foi a recente expansão do Superquadra, que agora ocupa toda a esquina da ala Norte do Mané.

Claro, a operação já brilhava ali no cantinho dela, mas, agora, com uma cozinha espaçosa, Tonico Lichtsztejn e sua turma podem trazer para o centro da cidade todas as invenções com fogo que eles entregam no endereço da Asa Norte.

A estreia foi em grande estilo, com três dias de costelada no fogo de chão, preparada bem em frente ao estádio. Estive lá no primeiro dia e, olha, de longe, o cheiro já convidava; de perto, os olhos brilhavam com as carnes assando e, depois, após a primeira mordida, só havia felicidade.

Superquadra. Crédito: Mané Mercado / Divulgação

O evento continua todos os fins de semana, com duas opções no menu: costelão individual (R$ 59) e o costelão para compartilhar com até quatro pessoas (R$ 199).

Além da costela de chão, há uma variedade de sabores deliciosos, como o Tomahawk no Varal (um corte nobre de costela e bife ancho, grelhado com osso, servindo de 3 a 4 pessoas, a R$ 299), acompanhado de vegetais tostados na parrilla, arroz com brócolis e farofa de ovos; e também há opções fixas do cardápio como o Carpaccio de Maminha Defumada, servido com molho de parmesão da casa, saladinha de rúcula, finalizado com azeite por R$ 39. Este último já conquistou meu paladar como entrada, tá?!

Outra novidade por lá – Atenção! Vou indicar uma salada! – é a Salada Juliana, feita com mix de folhas, cenoura ralada, palmito, tomates tostados na grelha, molho de parmesão da casa e batata palha, a R$ 60. Essa é pra ninguém dizer que eu não como meus vegetais.

Superquadra. Crédito: Mané Mercado / Divulgação

Ao meu ver, todo mundo sai ganhando: o Superquadra, por conseguir expandir o cardápio e igualar operações; o Mané, que tem um dos melhores selos de churrasco da cidade a todo vapor; e o público, seja para quem trabalha ali perto, os turistas do setor hoteleiro ou moradores da cidade, com mais um endereço para apreciar carnes nobres a preços acessíveis e com qualidade de preparo.