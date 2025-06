Festival de Inverno agita o Mané Mercado

Começou esta semana e vai até o dia 29 de junho a segunda edição do Festival de Inverno promovido pelo Mané Mercado. A proposta, mais uma vez, é reunir boa gastronomia, música e rótulos selecionados em um ambiente a céu aberto, no wine garden montado em frente ao estádio Mané Garrincha.

Às quintas-feiras, o espaço externo recebe o Open Wine: vinho à vontade por R$ 130 por pessoa. São cerca de 60 rótulos, de diferentes importadoras, disponíveis para o público experimentar.

Estive lá na abertura e gostei bastante da seleção. É possível começar por um branco mais leve, seguir para um rosé refrescante e, depois, explorar tintos com diferentes níveis de taninos e notas. A experiência agrada tanto a quem já tem um paladar apurado quanto a quem está começando no universo do vinho.

Foto: Divulgação

Nos demais dias, os visitantes podem aproveitar o wine bar interno do Mané, com 10 rótulos oferecidos com 15% de desconto para harmonizar com os pratos do festival.

E por falar em comida, as sugestões das operações gastronômicas combinam com o clima frio. Um dos destaques é o fondue de queijo manteiga e minas meia cura servido no pão italiano, acompanhado de tagliata de baby beef Black Angus em tiras, cogumelos salteados, goiabada cascão e croutons (R$ 149). Outra boa pedida é o chilli de carne picante com queijo mussarela e nachos de massa de empanada crocante (R$ 69,90). Já o nhoque ao pomodoro fresco com camarões grelhados, muçarela de búfala, manjericão e pesto (R$ 157) também surpreende. Provei todos: porções generosas, ideais para duas a três pessoas, e com preparo muito bem executado.

Foto: Divulgação

Não dá para deixar de mencionar a tábua de charcutaria do Tudo do Porco. Tudo de altíssima qualidade, com bela apresentação – perfeita para dividir. A tábua (R$ 190) inclui jamón, salames espanhóis, copa defumada, queijos variados (gorgonzola, provolone, parmesão e brie), além de geleia, castanhas, tâmaras e damascos desidratados.

As opções do Superquadra, Ricco Burger e Chêro Verde também chamavam atenção, mas confesso que já estava bem satisfeito. Vale a pena conferir os detalhes no Instagram do Mané.

E se bateu a dúvida por causa do frio, pode ficar tranquilo: o espaço conta com aquecedores e mantinhas, o que torna a experiência ainda mais aconchegante.

Foto: Divulgação

A trilha sonora ao vivo é outro acerto. Jazz suave que embala o ambiente sem atrapalhar as conversas – exatamente como deve ser.

Para fechar com chave de ouro, o chocolate quente do Café Um Chêro é de arrasar: feito com leite integral, chocolate 50% cacau e finalizado com raspas de chocolate ao leite (R$ 18). O cappuccino da Perdomo (R$ 18) também merece destaque.

Quem me acompanha já sabe: sou fã do Mané Mercado. Acho que o local consegue unir praticidade e qualidade em uma localização privilegiada. Com o Festival de Inverno, as quintas ganham um clima mais intimista – ideal para quem busca um espaço agradável, com luz baixa e vista bonita, que vai muito além de um programa só para casais. Ponto para eles, mais uma vez.

SERVIÇO

Festival de Inverno do Mané Mercado

Local: Mané Mercado

Data: de 12 a 29 de junho de 2025

Open Wine: todas as quintas-feiras, a partir das 19h. Valor: R$ 130 por pessoa

Atrações: música ao vivo com jazz e pop-rock, pratos especiais harmonizados com vinhos

Instagram: @manebrasilia