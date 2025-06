Acorde 27: um café que acolhe, aquece e surpreende na 710 Norte

Depois de meses da mudança do Acorde 27 de Sobradinho para a 710 Norte, finalmente arrumei tempo (e vergonha na cara) para conhecer o novo point da marca, comandada pelos empresários Marcondes Trindade e Rachel Lamar.

O espaço, agora mais amplo, tem ambientes para todos os gostos. Quem curte acompanhar o preparo dos cafés pode sentar perto do balcão. Já os fãs de varanda encontram sofás de pallet e mesas perfeitas para trabalhar ou bater papo ao ar livre. E ainda tem um subsolo super charmoso — com rede e tudo — que mais parece a sala da casa de um amigo, ideal para tomar um cafezinho e botar a conversa em dia. Foi ali que me acomodei, escapando do vento frio que anda soprando forte na capital.

Foto: Divulgação

Outro ponto positivo é o horário de funcionamento: das 9h às 21h, todos os dias. Cheguei no fim da tarde e não precisei correr para pedir algo antes de fechar, como costuma acontecer em boa parte dos cafés de Brasília.

Apaixonados por café e pelas experiências que ele proporciona, os sócios já participaram de campeonatos, receberam prêmios e fazem questão de trabalhar com os melhores grãos nacionais — tanto no cardápio quanto à venda no balcão.

Foto: Divulgação

No dia da visita, mesmo com o friozinho, escolhi o Frappuccino (R$ 23), feito com espresso, leite e sorvete artesanal da casa. Levemente doce, na medida certa, é uma ótima pedida para quem ama doçura ou prefere algo mais equilibrado. O sorvete faz toda a diferença e dá um toque autoral a esse clássico.

Entre as opções exclusivas, vale experimentar também o Pão de Mel (R$ 20), preparado com espresso, melaço de cana, leite de aveia nude e um mix de especiarias; e o Aconchego (R$ 25), uma versão do Mocha com calda de chocolate bean to bar ou doce de leite da roça — você escolhe.

Foto: Divulgação

O cardápio de comidas vai de toasts a ovos mexidos, passando por cuscuz e diversos doces. Confesso que, nesse dia, fui direto ao que interessava: açúcar. Estava naquela semana em que só a glicose resolve.

Experimentei o Cookão (R$ 25), uma fatia de torta com massa de cookie e recheio de brigadeiro feito com lascas de chocolate LaBarr — marca brasiliense que ganhou coluna por aqui na última Páscoa. Um absurdo de bom.

Outro destaque é a Cheesecake do Amô (R$ 23): cremosa na medida, com textura e finalizada com geleia de frutas vermelhas que traz um toque cítrico. Para quem busca uma opção sem glúten, a Banoffe (R$ 25) também impressiona: base de biscoito de arroz, doce de leite, bananas-da-terra na manteiga, nata cremosa e nibs de cacau por cima. Deu água na boca, né?

Foto: Divulgação

Em breve, o Acorde vai renovar o cardápio, mas Marcondes garantiu que essas delícias continuam. Boa notícia para quem, como eu, já quer voltar. A casa tem tudo para conquistar não só o público da Asa Norte, como também quem vem de outros cantos em busca de um lugar com personalidade, conforto e qualidade.

No Acorde, você não se sente intimidado com a formalidade que algumas cafeterias especializadas costumam ter — e o melhor: os preços seguem justos, sem exageros.