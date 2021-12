Vinho: alegria & sexo, com a benção dos deuses

Entre o sagrado e o profano, não é de hoje que ao vinho são creditados poderes de relaxamento, de desinibição e afrodisíacos

Desde os primórdios o vinho transita entre o religioso e o profano. Considerado o “sangue divino” ou a “água da vida”, tem simbolismo em quase todas as culturas. Além dos rituais sacros, o homem relaciona o vinho e suas divindades e lendas à alegria, ao prazer, à lascívia, à felicidade.

No Egito, (3.500 a.C.) o deus Osíris era considerado o criador da civilização, o primeiro a cultivar e pisar a uva e obter o vinho – o senhor das vinhas, da bebedeira e dos festivais. Das divindades egípcias, a mais afeita ao vinho foi a esposa do deus Hórus, a deusa Hator, cujos olhos teriam surgido de dois grãos de uva. Era a deusa do amor, dos prazeres, da fertilidade, da alegria, da beleza, da música, da embriaguez.

Na península itálica, os etruscos (1.200 a.C.). adoravam o deus Fufluns, senhor das plantas, do vinho e da felicidade.

Osíris

Hathor

Fufluns

A mitologia grega (1.150 a.C.) retrata Dionísio como o deus do vinho, da fertilidade, da folia, da loucura e do teatro, também chamado de deus da libido. Simbolicamente, sua natureza refletia os efeitos da embriaguez – às vezes alegre e radiante de êxtase divino, às vezes raivoso e irracional. Filho do poderoso Zeus e esposo de Ariadne, inventou o vinho e difundiu o cuidado com as videiras.

Mais conhecido entre nós, Baco é a versão romana do deus grego Dionísio. Deus do vinho, da ebriedade e da natureza, as festas em sua homenagem foram incorporadas da Grécia Antiga e chamadas de bacanais ou bacanálias. Os devotos se embriagavam com muito vinho e se dizia que Baco ou Dionísio possuía seus corpos. Em meio à bebedeira havia choro, nudez e dança em que as bacantes – sacerdotisas do deus – dançavam desenfreadamente. Embora controversa, diz a história que tais bacanais seriam orgias de libertinagem e sexo sendo que, em 186 a.C., o Senado romano decretou a proibição dessas festas, permitidas somente em ocasiões específicas. O fim das bacanálias é atestado com o advento do catolicismo como religião oficial do Império Romano. Mesmo assim, em algumas igrejas de Roma podem-se observar imagens de Baco/Dionísio escondidas nas pinturas e arquitetura, uma entiva de disfarçada de cultuar o deus do vinho e dos prazeres.

Várias outras entidades e lendas têm “relação alegre ou lasciva” com o vinho. No Zoroastrismo, o deus da sabedoria Ahura Mazda pode evocar a embriaguez. Para os persas, o grande rei Yamshid descobriu o vinho e seus prazeres lascivos. No taoismo a divindade vínica chama-se Lan Tsai Hou, ou Lan Caihe, um deus beberrão que falava sempre a verdade e vivia nas praças cantando – na mitologia chinesa ele é um dos Oito Imortais e foi alçado aos céus em um dia de bebedeira e cantoria.

Noé, o homem que sobreviveu ao dilúvio universal com sua arca, tão logo desembarcou plantou vinhas, e “bebeu do vinho, e embebedou-se; e ficou nu em sua tenda” (Gênesis). Na Bíblia, são inúmeras as citações sobre vinho, várias delas referindo-o ao prazer, à felicidade, ao hedonismo. O Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão (rei de Israel 990 a.C. – 931 a.C.), pode ser chamado de “livro erótico” da Bíblia, do qual destaca-se o diálogo entre “dois amantes que se elogiam e se desejam com convites para o prazer mútuo” e que faz bela alusão ao vinho e à videira:

“Como são graciosos os teus pés nas tuas sandálias, filha de príncipe! A curva de teus quadris assemelha-se a um colar, obra de mãos de artista; teu umbigo é uma taça redonda, cheia de vinho perfumado; teu corpo é um monte de trigo cercado de lírios; teus dois seios são como dois filhotes gêmeos de uma gazela; “E o perfume de tua boca como o odor das maçãs; teus beijos são como um vinho delicioso que corre para o bem-amado, umedecendo-te os lábios na hora do sono.”

“Eu sou para o meu amado o objeto de seus desejos. Vem, meu bem-amado, saiamos ao campo, passemos a noite nos pomares; pela manhã iremos às vinhas, para ver se a vinha lançou rebentos, se as suas flores se abrem, se as romãzeiras estão em flor. Ali te darei as minhas carícias.” (Cântico dos Cânticos, 7 – Bíblia Católica Online)

Portanto, não é de hoje que ao vinho são creditados poderes de relaxamento, de desinibição e afrodisíacos. A culpa, primeira e obviamente, é do álcool, e também da abundância de polifenóis, entre outras propriedades na bebida. Isso estimula um comportamento mais desinibido e lascivo e provoca uma intensa sensação de bem-estar.

Várias pesquisas vêm corroborando com essa premissa e são muitas as publicações sobre o assunto. Dentre tantas, sugere-se ler – a dois e bebendo um bom vinho – algumas da Revista Super Interessante:

“Beber vinho deixa sua vida mais feliz”

“Beber vinho deixa sua vida mais feliz”



“Casais que bebem juntos têm menos problemas”

Daí para uma noitada de amor com certeza não faltará a companhia perfeita. E como não pode faltar romantismo, vai aí uma poesia:

Dos deuses!

“Há séculos deus Dionísio

Sabidamente deu início

Ao reino da uva na Terra

E veio suco, vinho e cerva!!

Sangue divino tem poder

Fez d’água vinho pra beber!

Vinhas sagradas dos monges

Tinham bacanais ao longe…

Mundo regado a pão e vinho

Onde nosso amor fez ninho:

Harmoniza corpo e mente!!

Terroir de prazer do deus Baco

Coisas de deus e do diabo?

Dá ao seu corpo frio alma quente!”

(Gambá 2021)

Então, com a benção dos deuses, bora beber vinho e ser mais feliz, minha gente!!!