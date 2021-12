10 passeios inesquecíveis para você fazer na serra gaúcha

Se você é enófilo, vale à pena se programar para degustar vinhos nacionais de qualidade e participar de experiências inesquecíveis na Serra Gaúcha

Em tempos de dólar e euro proibitivos, o local tem sido a melhor opção para amantes de vinho que gostam de viajar. Além do mais, de janeiro a março é o auge da colheita das uvas por lá e, além da beleza nos parreirais, você vai encontrar diversas opções de enoturismo para fazer no Verão.

Vale lembrar que a Serra Gaúcha é a grande estrela da vitivinicultura brasileira responsável por 85% da produção nacional de vinhos. Além do Vale dos Vinhedos, situado em Bento Gonçalves-RS, a região é integrada por outros 13 munícipios. Embora as distâncias entre as principais atrações sejam curtas, vale entender um pouco as rotas sugeridas. Abaixo algumas delas, com indicação de passeios imperdíveis. Confira:

Bento Gonçalves – RS

É a capital brasileira do vinho e tem como atividade turística principal o enoturismo. São dezenas de opções de vivências inesquecíveis em hotéis, bares, restaurantes e vinícolas. Sugestões:

Turismo na Vinícola Aurora do Centro da cidade

A Cooperativa Vinícola Aurora é pioneira no enoturismo da Serra Gaúcha-RS e o passeio guiado que oferece dentro de sua sede no Centro de Bento Gonçalves-RS é roteiro imperdível para quem quer conhecer a história do vinho brasileiro e a importância do cooperativismo para a produção vitivinícola nacional.

Durante o tour, é possível obter informações históricas e técnicas detalhadas, além de conhecer a parte antiga e a moderna da Aurora cruzando duas ruas da cidade por túneis subterrâneos. A visita é gratuita e inclui degustação simples na saída da loja.

O passeio dura cerca de 1 hora e acontece todos os dias. O agendamento é obrigatório. O contato pode ser feito pelo Whatsapp (54) 99134-5916

Sede da Vinícola Aurora em Bento Gonçalves-RS

Jantar no Cobo Wine Bar

O Cobo é parada obrigatória de quem se hospeda em Bento. O local é um wine bar charmoso e aconchegante com carta exclusiva de vinhos brasileiros. São 100 rótulos de diversas regiões – da Campanha Gaúcha-RS ao Vale do São Francisco-PB. Além das tradicionais garrafas, os vinhos também são vendidos em taças ou em wine flights – degustação especial de três rótulos diferentes em doses de 80ml.

O menu é de restaurante e oferece massas, carnes, risotos, fondues e finger foods. A casa funciona de terça a domingo. É melhor reservar pois é muito concorrida. Whatsapp (54) 3055 0382.

Cobo Wine Bar em Bento – !00 rótulos nacionais na carta

Rota Vale dos Vinhedos – RS

Integra Bento Gonçalves-RS e representa o legado histórico, cultural e gastronômico deixado pelos imigrantes italianos. Estrada charmosa onde se encontram mais de 30 vinícolas – de familiares a grandes empresas. Sugestões:

“Degustação Elevado” da Lidio Carraro

A Lidio Carraro é uma vinícola boutique com filosofia purista – “mínima intervenção para maximizar a expressão natural do vinho”. Seus vinhos não passam por madeira com a intenção de valorizar o terroir de suas uvas. A visita acontece na antiga casa da família.

Recentemente, foi inaugurado um novo espaço, integrado à natureza para realização de experiências. Entre elas, a “degustação Elevado”, que custa R$120 e possui nove rótulos para serem apreciados – seis premium e três de guarda. Whatsapp (54) 9 9600.8740.

Degustação de Vinhos Puristas na Lidio Carraro

Fim de tarde no Wine Garden Miolo

Localizado nos jardins da vinícola Miolo e ao lado dos parrerais do premiado vinho Lote 43, esse wine bar é bem indicado para quem curte experiências ao ar livre. Embalado por uma sensacional seleção de músicas, no local é possível encontrar vinhos e espumantes Miolo tanto em garrafas com em taças. Tábuas de frios, bruschettas, empanadas e pizzas são algumas das comidinhas servidas. A estrutura conta com tapetes, almofadas, palletes e ombrelones espalhados por um amplo gramado verde.

O Wine Garden Miolo funciona de quarta a domingo, inclusive feriados. Não é possível fazer reserva e é exigida consumação mínima de R$40,00 por pessoa. É interessante visitar o local após fazer um tour pela vinícola. Contato (54) 99661-2150.

Wine Garden Miolo – ótimo passeio no Vale dos Vinhedos-RS

Rota Caminho das Pedras

O destaque aqui são as casas de pedra e as opções gastronômicas. Também está nessa rota o município de Pinto Bandeira-RS, onde são produzidos espumantes brasileiros de alta qualidade. Sugestões:

Tarde no Open Lounge Familia Geisse

Localizado no maravilhoso jardim da vinícola Família Geisse, em Pinto Bandeira-RS, o local é um convite ao relaxamento. Com capacidade para 150 pessoas, o lugar oferece drinques especiais, vinhos brancos, rosés e tintos produzidos pela Família Geisse em solos chilenos e ainda 14 tipos de espumantes elaborados dentro da vinícola – todos pelo método tradicional, assim como os famosos champanhes. Para degustar, uma série de finger foods deliciosos, com destaque para as mini empanadas de sabores variados, trazidas diretamente do Chile.

O local só não funciona às terças-feiras. As reservas podem ser feitas para chegadas até às 12h. Vale à pena passar uma tarde por lá. É um convite a bons momentos. Whats app: (54) 99696-6791.

Jardim da Familia Geisse

Pôr do Sol e Jantar harmonizado clássico na Don Giovanni

O por do sol na Don Giovanni é atração clássica para quem vai a Pinto Bandeira-RS. Belo entardecer regado à espumante selecionado com paisagem única. Após a visita, a dica é o jantar no Nature Vinho e Gastronomia, dentro da vinícola. O menu é a recriação do chef Rafael Jacobi do cardápio elaborado pela Dona Bita, matriarca da família. A sequência são quatro pratos acompanhados por diferentes vinhos produzidos pela Don Giovanni. Entrada (Salada crocante de presunto parma), primeiro prato (tradicional risoto de alcachofra) e segundo (Frango na cerveja) e sobremesa (Cassata com caramelo salgado e figo Ramy).

O serviço acontece sextas e sábados, pontualmente, às 20h. O valor por pessoa é R$235,00. Informações (54) 99268-3899.

Nature Vinho e Gastronomia na Don Giovanni

Rota Cantinas Históricas

Projeto composto por propriedades rurais que retratam a vida cotidiana dos imigrantes italianos e que se instalaram nas encostas de Faria Lemos – RS e lá cultivam uvas e costumes há mais de 140 anos. Sugestões:

Café da Manhã nos Parrerais da Cristófoli

Já imaginou tomar um café da manhã delicioso debaixo de uma videira? E o melhor, com iguarias típicas da região Sul regadas à bons vinhos e espumantes? Chamada “Edredon nos Parrerais”, essa é uma experiência privativa oferecida pela Cristófoli que é sucesso de público. Tem duração de 2h, custa R$195 por pessoa, e necessita de agendamento prévio. No cardápio do café, tábua de frios, brusquetas de tomate, focaccia, queijos, frutas secas, damascos, castanhas, geleias etc.

No valor está incluído degustação prévia dos vinhos da vinícola, oportunidade em que é escolhido o rótulo para ser levado para o café nos vinhedos. (A cada duas pessoas, 1 vinho). Informações e reservas: 54 98403-9247

Edredon nos Parreirais na Cristófoli

Passeio no Parque Temático do Vinho e almoço na Dal Pizzol

A visita guiada pelo Parque Temático do Vinho na Dal Pizzol é incrível e é também um mergulho na história do vinho nacional. O tour inclui passagem pelo Ecomuseu, Enoteca e pelo “Vinhedos do Mundo” – um parreiral com mais de 300 tipos de uvas provenientes de diversos países. Durante a visita é realizada degustação de cinco rótulos elaborados pela vinícola. O passeio tem duração de uma hora, custa R$80,00 e é realizado diariamente às 11h, 13h e 15h.

Se o passeio for feito nos primeiros horários, vale almoçar no tradicional Ristorante Dal Pizzol, onde é servido uma tradicional sequência de pratos italianos. Para saber mais: (54) 99981-5927

Parque Temático Dal Pizzol

Rota dos Espumantes

História e encantamento se unem nessa Rota. O visitante poderá conhecer e acompanhar as técnicas de elaboração da bebida e aprender a degustá-la nas variadas cantinas do município de Garibaldi-RS. Sugestões:

Degustação de espumante e chocolates na vinícola Garibaldi

Taça & Trufa é uma experiência que combina a degustação de espumantes e vinhos Garibaldi com trufas artesanais exclusivas produzidas pela Devorata. Guiado por um especialista, você poderá experimentar cinco harmonizações bem surpreendentes. A experiência acontece todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, mediante agendamento.

A Cooperativa possui um portfólio de espumantes e sucos de uva que ultrapassa 70 rótulos e mais de 10 marcas. A Garibaldi está localizada na cidade de mesmo nome, que é conhecida como “a capital do espumante brasileiro”. Contato: (54) 3464-8100

Chocolate e espumantes na Garibaldi

Almoço no Filó Café

Passando por Garibaldi-RS, uma visita ao Filó Café deve ser agendada. O local, extremamente aconchegante e acolhedor é um misto de Café e Bistrô onde é possível encontrar pães, bolos, sonhos, sanduíches, geleias e muito mais. O almoço de três etapas servido no local é uma excelente pedida.

Como o cardápio é variado, é necessário entrar em contato para verificar as opções do dia. Destaque especial para o sonho servido no local – é realmente uma tentação!!!! Informações: (54) 99927 3880