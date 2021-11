Gosta de vinho? Pensando em ter uma adega climatizada? Leia isso antes!

Recebo várias consultas sobre qual o melhor tipo de adega climatizada deve comprar, etc. Hoje vamos te dar dicas para você escolher certo!

Recebo várias consultas de apaixonados por vinho (como eu!) sobre qual o melhor tipo de adega, qual tipo ou marca eu recomendaria, qual o tamanho ideal, onde devo localizá-la em casa, etc. Perguntas absolutamente naturais, especialmente para quem ainda não tem experiência com a “adega própria”. Vamos tentar ajudar. Comecemos pelo básico: a necessidade ou não de uma adega em casa, afinal!

Será que eu preciso de uma adega?

Se você responder “sim” às próximas perguntas, você provavelmente precisa:

Você compra vinhos e alguns deles serão guardados por um bom tempo antes de serem abertos – um ano, dois anos, três anos, pelo menos?

Você mora em um lugar em que a temperatura geralmente passa dos 22 graus dentro de casa?

Você gosta de ter em casa e tomar vinhos que precisam de alguns anos de envelhecimento em garrafa antes de atingirem seu melhor momento de degustação?

Você gosta de ter o seu vinho pronto para ser servido, na temperatura ideal (ou muito próxima dela)?

Qual tipo de adega e de sistema de refrigeração devo adotar?

Uma adega construída pode ser refrigerada até de maneira natural, mas isso só se você puder construir algo como aquelas adegas subterrâneas, onde a própria temperatura do solo mais profundo se encarregue de deixar a temperatura constantemente abaixo dos 20 graus. Não pode? Então você tem, pelo menos, outras quatro opções:

Fazer uma “sala adega” na sua casa e instalar um ar-condicionado do tipo split;

Encomendar a produção de uma “adega armário” ou “adega sala” sob medida com resfriamento com compressor, como o das geladeiras;

Comprar uma adega climatizada móvel com compressor; ou

Adquirir uma adega climatizada móvel termoelétrica (sistema com placa de cerâmica).

Sala Adega

Armário Adega com compressor

Adega climatizada móvel com compressor.

Adega climatizada móvel termoelétrica

Dica

As adegas termoelétricas são mais baratas, mas as placas apenas absorvem o calor interno e o expelem, reduzindo a temperatura no interior da adega, mas sem garantir a manutenção de uma mesma temperatura de forma constante. Portanto, em lugares quentes (como Brasília e o Nordeste, por exemplo), elas podem não ser tão eficientes, pois não necessariamente reduzirão até a temperatura ideal de serviço do seu vinho.

Na verdade, para conservação e melhor envelhecimento de alguns estilos de vinho por um longo tempo, a adega deve preferentemente ser regulada para uma temperatura ainda mais baixa que a temperatura de serviço, e você precisará eventualmente tirar a garrafa da adega uns minutos antes de servir.

Qual o tamanho ideal de uma adega?

Um amigo sempre me diz que você deve pensar em quantos vinhos em média acha que terá de estoque em casa e então comprar uma adega para, no mínimo, o dobro dessa quantidade! Parece uma piada, mas é comum bebedores de vinho se arrependerem de adquirir uma adega para poucas garrafas e depois perceberem que compram muito mais vinho do que cabe na adega.

O mercado oferece adegas climatizadas para 12 até 200 ou mais garrafas. Mas, claro, tudo depende do nível de enófilo que você é e de quanto gosta de envelhecer seus vinhos antes de beber. Quem “compra para tomar logo”, talvez nem precise de uma adega, como já comentamos.

Dica

Prateleiras reguláveis ou de diferentes alturas para comportar garrafas de diferentes tamanhos são muito úteis, pois hoje em dia há uma variedade enorme de formatos de garrafas. É frustrante que aquele vinho maravilhoso, da garrafa “gordinha”, que você comprou ou ganhou de presente, não caiba em sua adega!

Outra dica: se você está mais para um sommelier, não esqueça que poderá ter vinhos de garrafas maiores, de 1,5 litro, por exemplo, e precisará ter onde guardá-las em sua adega.

Adega só para vinho tinto, vinho branco, espumante? Ou para os três?

Mais uma vez, depende. Primeiro você precisa refletir se há uma preferência por algum estilo específico de vinho. Se você prefere e praticamente só toma vinhos tintos, por exemplo, não seria aconselhável, ou mesmo necessário, investir em uma adega com duplos compartimentos e temperaturas (isto é, uma parte para brancos e rosés, mais resfriada, e outra para tintos).

Mas se você é um enófilo eclético, degusta todos os estilos, e gosta de tirar o vinho da adega – seja branco, rosé ou tinto – pronto para ser servido, então a opção seria mesmo uma adega com dupla temperatura. Atenção: espumantes, em geral, precisam ser refrigerados ainda um pouco mais após serem retirados da adega, e para isso é só recorrer ao balde de gelo ou ao freezer de casa!

Onde devo posicionar a adega na minha casa?

Existe uma regra simples: o vinho odeia calor, claridade, vibração e (alguns defendem com a alma!) até barulho. O fato é que ele precisa, para envelhecer bem e manter suas melhores características, um local escurinho, fresco, silencioso e sem movimento. Por isso, fuja dos raios de sol na adega e cuide para que a porta da adega seja de vidro escuro e/ou bem protegida contra raios UV. Não posicione seus vinhos, mesmo os que estão fora da adega, em locais sujeitos à vibração, como embaixo de escadas, por exemplo.

O líquido para evoluir dentro da garrafa prefere ficar imóvel, como um lago de águas plácidas! Por isso também não se deve ficar mexendo nos vinhos ou reposicionando-os na adega constantemente.

Quais marcas de adega seriam recomendadas?

Claro que nessa “dividida” é ruim de entrar! Recomendar marcas ou fabricantes é sempre um exercício de alto risco, pois além da qualidade e das características, há outros fatores atrelados aos “preços reais”, como custo, prazo e forma de entrega, garantia, assistência técnica, etc. Mas vamos ajudar com uma sugestão: pesquise bem o mercado!

Haverá certamente vários fabricantes/fornecedores, tanto em sua cidade, como pela internet. Há importadas e nacionais, de placa ou com compressor, prontas ou sob medida, uma só temperatura ou duas separadas para brancos e tintos.

Que tal fazer o seguinte: Determine a quantidade de garrafas que você deseja em um intervalo (até 15 garrafas, 15-30 garrafas, 30-60 garrafas, 60-100 garrafas, 100-200 garrafas, etc.). Determine o tipo de adega que deseja possuir (com compressor, apenas para vinhos tintos, etc.).

Com isto, comece sua pesquisa de melhores preços, opções e condições. Faça uma “ficha” para cada fabricante/modelo que lhe interessar, com esses dados: Fabricante – Marca/Modelo – Tipo de refrigeração – Quantidade de Garrafas – Tinto/Branco – Preço e condições de pagamento – Garantia – Assistência Técnica – Entrega – Outras características (alarme, trava, etc.).

E boa sorte em sua aquisição!

