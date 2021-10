Voe, dona Eliane..

Pelo visto e mãe do ministro Ciro Nogueirra não gosta de frequentar a apertada sala de embarque do Aeroporto de Teresina

A senadora neófita Eliane Nogueira (Progressistas-PI), mãe e suplente do todo-poderoso Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do Governo, gasta parte considerável do orçamento do gabinete com… combustível de aviação. E pelo notório, não gosta de frequentar a apertada sala de embarque do Aeroporto de Teresina.

..voe muito

Em setembro, de acordo com os últimos dados disponíveis no portal da Transparência do Senado, a parlamentar apresentou quatro notas nos seguintes valores: R$ 7.508,03; R$ 6.960,45; R$ 6.012,62 e R$ 8.002,35. Somados, os gastos ultrapassam R$ 28 mil, apenas no mês de setembro. Ciro tem helicóptero e bimotor King Air à disposição.