Verbas da Ciência e Tecnologia vão para o espaço

O ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, de que fora “pego de surpresa” com o corte do governo em verbas para a ciência

Causou estranheza aos deputados da Comissão de Educação da Câmara a declaração do ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, de que fora “pego de surpresa” com o corte do governo em verbas para a ciência. Dois dias antes de o Congresso passar a tesoura no orçamento da pasta (R$ 600 milhões), Pontes foi ao Planalto e conversou com o presidente Jair Bolsonaro por mais de uma hora.

Talkey, PG

Um dos temas da reunião foi justamente a intenção do Ministério da Economia de remanejar os recursos. E na véspera da votação, quinta-feira (7), esteve no gabinete do presidente o ministro da Economia, Paulo Guedes, que bateu o martelo sobre o corte, com o “talkey” de Bolsonaro.