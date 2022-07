O Ministério da Economia, no afã de encher os cofres do Tesouro, colocou mais um lote de terras da União à venda, publicado no Diário Oficial.

Chama a atenção de quem conhece o litoral Norte do Piauí: Sem alarde, a bom preço, estão próximas às propriedades de luxo do chefe da Casa Civil do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira – onde ele desembarca de helicóptero.