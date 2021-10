TRF virou problema

O presidente Bolsonaro tem até hoje para sancionar, ou não, o Projeto de Lei 5919/19 aprovado no Congresso, que cria o TRF da 6ª Região

O que é uma grande conquista para o Judiciário de Minas Gerais e um alento (também prêmio) para juízes e desembargadores locais pode se tornar um sério problema com efeito dominó para o presidente Jair Bolsonaro. Ele tem até hoje para sancionar, ou não, o Projeto de Lei 5919/19 aprovado no Congresso Nacional, que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, para atender o estado mineiro.

O problema é que o projeto que avançou no Parlamento com forte lobby do senador Antonio Anastasia (foto), Aécio Neves e uma trupe suprapartidária esbarra no interesse de outros importantes estados, que já mandaram recados para o Palácio do Planalto: também querem ter o “seu” TRF.

Você paga

Minas hoje compõe o TRF da 1ª Região, junto com outros 11 estados da Federação. O senador Anastasia, relator final do PL, jura que não terá custo algum. Claro que terá.

E paga também

No mesmo projeto, por exemplo, foi aprovado que os juízes substitutos que hoje atuam no TRF em Minas vão se tornar automaticamente titulares. E com isso vêm todas as benesses da carreira, como nova sede, carros com motoristas etc etc