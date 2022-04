Tiro no escuro: Bolsonaro tenta segurar apoio da PF com outra promessa

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, tenta se segurar no cargo pressionado pelas categorias da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, mas por culpa das promessas não cumpridas pelo chefe, o presidente da República.

Jair Bolsonaro (PL) convocou Torres para uma reunião no Palácio do Planalto ontem ao fim do dia, para ter um feedback do encontro do ministro com as categorias da PF e PRF. O Governo piorou a situação e mostra desespero.

Na tentativa de segurar o apoio das forças federais, a mando do ministro Paulo Guedes, Bolsonaro promete uma grande reestruturação das carreiras para 2023 – com novos benefícios e aumento salarial diferenciado. O problema é que isso está condicionado totalmente à sua reeleição.