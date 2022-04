Tensão nas forças federais: PF e PRF marcam reunião com ministro da Justiça

A conta política da falácia do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a real valorização da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal caiu na mesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ele pediu uma reunião para hoje à tarde com dirigentes das associações de classes de delegados e policiais federais, inclusive os da Rodoviária Federal, para debater uma solução que evite, a priori, uma paralisação nacional das forças.

Torres e o Governo estão preocupados com a possibilidade de greve das categorias às vésperas do início da campanha eleitoral. A PF e PRF não aceitam apenas os 5% de reajuste salarial prometido para o funcionalismo público federal.

Nesta reunião prevista no gabinete de Torres também devem aparecer deputados federais ligados às categorias, para fazer pressão. Eles se envolveram na demanda. A categoria está unida e irredutível. Não aceita outra proposta ou promessa do Governo para compensar a reestruturação. E reitera a ameaça de operação-padrão ou greve.