Sócios da Eletrobras mandam recado para Lula: não haverá revenda

Ministros palacianos esboçaram plano para reestatizar Eletrobras, recomprando ações mesmo que a alto preço, conforme a regra estipulada. Mas antes de curto-circuito foram surpreendidos com uma visita, numa ofensiva dos sócios-majoritários.

Apresentando-se como interlocutor deste grupo, um deputado federal bateu às portas no Planalto e levou o recado: não haverá oferta para recompra, e os majoritários – um grande empresário e fundos de investimento – não querem guerra, desejam ser apenas bons sócios do Governo.

O presidente Lula da Silva já entendeu que o negócio não tem volta, e agora articula para conquistar o apoio de conselheiros de alguns fundos não representados por este grupo para aumentar o poder de voto além dos 10% aos quais tem direito.

Desespero na aposta

Causou surpresa aos donos de sites de apostas a tentativa de aproximação de deputados federais prometendo uma proteção na eventual CPI da Manipulação de Futebol. Jogo baixo. Há informações de que um deles foi gravado por um executivo brasileiro.

É a velha aposta de alguns políticos do “quanto pior, melhor” – para eles, evidentemente. Os sites são vítimas dos jogos armados, não protagonistas dos eventuais golpes.

Charge por @izanio_charges

Mira torta

Especialistas em segurança que têm batido ponto no Ministério da Justiça saíram pasmos de uma das reuniões na pasta semana passada. Engendra-se nos altos gabinetes, com aval do Palácio, uma Portaria que permitiria à Polícia Federal recolher as armas compradas por CACs desde 2019, sem reembolso ou com pífia indenização.

Calendário tributário

O Sindicato das Empresas de Contabildade ajudou a formular o PL 555/23 apresentado pelo deputado Marcos Bertaiolli (PSD/SP) para corrigir o calendário tributário e seus gargalos, a despeito de toda a tecnolgia atual, que prejudicam empresas com multas em atrasos.

“O objetivo não é incentivar o não-cumprimento da obrigação; pelo contrário: a penalidade terá cunho educativo e que não gere qualquer perda de arrecadação aos cofres públicos”, diz Carlos Alberto Baptistão, do Sescon.

Gafe

O Itamaraty cometeu uma gafe semana passada, que retirou do ar no site. Publicou que o Governo da Austrália concedeu agrément para um embaixador do Brasil que ocupou o cargo em 2018.

Agora, o substituto será o embaixador Claudio de Matos Arruda, o Fred Arruda, ex-assessor internacional de Michel Temer. Ele será sabatinado no Senado.