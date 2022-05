Sem-terra e índios agradecem a Lula cesta doada por Bolsonaro

A cena pitoresca revela ao Governo o quanto o Brasil dos rincões ainda carece de informações e interface com Brasília. Em duas situações recentes, no Nordeste, funcionários da Companhia Nacional de Abastecimento ouviram de populares um “obrigado ao presidente Lula” pelas cestas básicas doadas a famílias.

Em parceria com o Ministério da Cidadania, que adquire os pacotes, a Conab faz doações de alimentos desde 2020 para aldeias indígenas, comunidades quilombolas e assentamentos do MST, em especial no Norte e Nordeste. Os episódios chegaram ao presidente Jair Bolsonaro, que deu uma bronca na turma.

A Conab comprou esse ano mais de 233 mil cestas, e correu o mês para nelas aplicar o adesivo do slogan ‘Pátria Amada Brasil’. A estatal não foge à regra eleitoral: hoje nas mãos do Republicanos, ficou sob controle do PTB nos Governos de Lula, Dilma Rousseff e na gestão de Michel Temer.