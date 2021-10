Seguro em alta

De janeiro a agosto, a arrecadação do segmento atingiu R$ 2,91 bilhões em volume de prêmios, alta de 32% em relação ao mesmo período de 2020

O seguro de transportes no país está em alta com a retomada das atividades pós-pandemia. Uma curiosidade no setor é que essa alta vem puxada, também, pelas remessas de vacinas e insumos contra a covid-19 para o Brasil – associadas às exportações do agronegócio, sempre.

R$ 3 bi em prêmios

De janeiro a agosto, a arrecadação do segmento atingiu R$ 2,91 bilhões em volume de prêmios, alta de 32% em relação ao mesmo período de 2020. Contribuiu para isso a demanda crescente pelo transporte aéreo de cargas, aponta a Federação Nacional de Seguros Gerais.

Sinistro cresce

Mas nesse setor cresceu também o volume de sinistros. De janeiro a agosto, as indenizações pagas pelas seguradoras totalizaram R$ 1,338 bilhão, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.