Sarney 2022

Depois de um ano recluso em casa em Brasília se precavendo contra a covid-19, o ex-presidente José Sarney voltou a São Luís, há dois meses, para cuidar do futuro do clã. O cacique articula para realocar Roseana Sarney no Congresso. Ela quer se candidatar a deputada federal, e o neto Adriano (filho do aposentado Zequinha) ao Senado.

Lobinho junto

Que o eleitor maranhense não se assuste se Sarney procurar o governador Flávio Dino (PSB) para um papo. Dino nega qualquer aproximação com o projeto. E o Edison Lobão, que nunca perde carona do padrinho? Trabalha para lançar Edinho a deputado.