Saiba disso na Esplanada: Operação Diploma, ONU e STF

MPF vai intensificar a fiscalização de facudades que viraram fábricas de diplomas. A lupa agora está nas mãos de discretos procuradores

Como o Ministério da Educação é uma mãe para donos de faculdades que viraram fábricas de diplomas, a fiscalização da farra agora está nas mãos de discretos procuradores do MPF. Vem uma limpa no setor.

Hei, my friend

O Brasil acumula dívida milionária com a ONU e pode perder o direito de voto caso não quite, até 31 de dezembro, US$ 78 milhões. O Itamaraty confirma que deve cerca de US$ 330 milhões. Em agosto, foram pagos US$ 27 milhões ao orçamento; e em setembro, US$ 4 milhões pelas missões de paz.

Os outros

Com a indicação de André Mendonça para o STF se arrastando, dois nomes são opções de Bolsonaro, em caso de negativa na sabatina: O PGR Augusto Aras (não é evangélico, mas faz campanha), e o desembargador federal e pastor do Rio William Douglas. Como completou 65 anos no último dia 9, o adventista presidente do STJ, Humberto Martins, outro cotado, passou da idade “teto” para ser indicado.

Mourão do BB

Antonio Hamilton Rossell Mourão, tido como bom técnico dentro do Banco do Brasil, sofre por ser filho do vice-presidente do país. Após transitar com desenvoltura na diretoria de Comunicação e Marketing por três anos, e provocar ciumeira, foi nomeado para a Diretoria de Agronegócio. Com a mesma “patente” e a mesma remuneração.