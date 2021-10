Ricos aqui..

Brasileiros que declararam o chamado Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) em 2018, 2019 e 2020 somaram, na ordem, 58,6 mil, 60,5 mil e 20,6 mil

Os estoques de ativos externos – depósitos, participações em empresas, fundos de investimentos, imóveis – declarados por residentes no Brasil pularam de US$ 192,7 bilhões, em 2019, para US$ 204,2 bilhões em 2020. Há indicação de alta para este ano, cujos números saem em janeiro.

..e mais lá fora

Segundo o Banco Central, os brasileiros que declararam o chamado Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) em 2018, 2019 e 2020 somaram, na ordem, 58,6 mil, 60,5 mil e 20,6 mil. A redução se deve à Resolução 4.841, que elevou de US$ 100 mil para US$ 1 milhão o piso para o qual é requerida a declaração do CBE.