Reformas e segurança jurídica para contratos estão nas mesas de Lula e Bolsonaro

Fazer reformas e manter as que já foram feitas nos Governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro – sem mexer principalmente na reforma trabalhista, que destravou o país de amarras dos altos custos para geração de empregos. Mais garantias para contratos em regulações de setores do mercado, forte infraestrutura para logística e austeridade pública, sem aventuras com dinheiro dos cofres e sem furar o ‘teto de gastos’. Estes são os principais temas que chegaram aos comitês dos candidatos Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PR) nos últimos dias. Para todos, segurança, saúde e educação só virão com estes temas supracitados bem tratados. Estes são os desafios do presidente que será eleito, e já está nas mãos de ambos.

Virada na Ucrânia?

Relatórios sigilosos do Governo do Brasil sobre a guerra da Rússia x Ucrânia ao qual a Coluna teve acesso citam que a tensão aumentará, com informações do gabinete de Vladimir Putin de que os EUA enviam mísseis de longa distância para os ucranianos. Daí a ameaça nuclear feita pelo presidente russo. Os documentos citam os lançadores HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) e os mísseis M982 Excalibur para contra-ataques do presidente Volodymyr Zelensky a território russo na fronteira. Putin mandou a indústria bélica ultrapassar metas de fabricação de munições.

Casório & novos nomes

Um mês após entrar em vigor a Lei Federal que reduz prazos de habilitação e celebração do matrimônio, o Distrito Federal registrou aumento de 14% nos casamentos civis. E em agosto, 83 pessoas modificaram seu primeiro nome em cartórios sem necessidade de entrar com ação judicial – muitos por troca de sexo.

Fundo é masculino

As candidatas receberam três vezes menos recursos de campanhas do que os candidatos, segundo a plataforma ‘72 horas’. As pretas e indígenas, juntas, receberam menos que 9% do total acumulado de valores repassados para as campanhas.

Vitória de Jefferson

O maior vitorioso do debate da TV Globo foi o ex-deputado federal Roberto Jefferson, ‘dono’ do PTB. Barrado pela Lei da Ficha Limpa, o ex-parlamentar delator do Mensalão do PT está em prisão domiciliar numa cidade da serra do Rio de Janeiro. Ele responde a inquérito sobre fake news e ataques ao STF. De casa, assistiu o debate às gargalhadas, contam fontes da Coluna. Kelmon é invenção de Jefferson. Ele se vingou do TSE ao empurrar o “padre” como candidato do PTB. Uma vitória também contra a emissora, que foi obrigada a dar espaço ao candidato. E por fim ajudou Bolsonaro, seu aliado, a atacar o adversário figadal Lula da Silva (PT).