Ranking das CPIs

A liderança se mantém com a CPI Mista dos Correios, em 2006, que pediu o indiciamento de mais de 100 pessoas

Ao recomendar o indiciamento de 81 pessoas, a CPI da Pandemia do Senado (foto) entrou para o topo do ranking de comissões que mais pediram ao Ministério Público Federal e outros órgãos a abertura de processo contra investigados.

A liderança se mantém com a CPI Mista dos Correios, em 2006, que pediu o indiciamento de mais de 100 pessoas – a maioria deputados federais e empresários envolvidos no Mensalão. Em 2004, a CPI do Banestado, após um ano e meio de investigações, sugeriu o indiciamento de 91 pessoas. E, em 2019, a Comissão que investigou contratos internacionais do BNDES pediu o indiciamento de mais de 50 pessoas.

Efeito judicial

Consequência da CPI dos Correios: 40 pessoas foram denunciadas pelo então procurador-geral da República, Antônio Fernando Souza. A PF fez a limpa nas ruas.

Já…

..o atual PGR, Augusto Aras, é ainda uma incógnita sobre os denunciados da Pandemia.