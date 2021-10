Que mobilidade..

O secretário nacional de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, Tiago Queiroz, foi “atropelado” por um escândalo na Saúde

A queda do secretário nacional de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, Tiago Queiroz, abriu disputa entre partidos do Centrão. Tiago foi indicado pelo Republicanos, que não abre mão da vaga responsável pela gestão de verba milionária da pasta.

Atropelado

Mas outros nomes – indicados pelo PP e PL – já estão na mesa do presidente Jair Bolsonaro. O agora ex-secretário jogou a toalha após ser investigado por suposta corrupção na Saúde. Entre 2016 e 2018, ele foi diretor de Logística do Ministério na gestão do então ministro Ricardo Barros (PP-PR).