Quarteto de deputados se une em oposição ao Governo do PT

Um quarteto bem votado se formou no plenário da Câmara e promete agir em bloco em oposição ferrenha ao Governo do PT. Os deputados Deltan Dallagnol (PODE-PR), Rosângelo Moro (UB-SP), Kim Kataguiri (UB-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) têm se encontrado para discutir projetos, requerimentos e afinar discursos no plenário.

Deltan se acerca quase sempre do deputado Nikolas, essa a dupla mais entrosada. Aliados do senador Sergio Moro (UB-PR), eles serão os votos e vozes na Câmara do ex-juiz na bandeira que ele levantou no Senado pelo projeto de combate à corrupção, com revisão do Código Penal.

Moro tentou aprovar o projeto como então ministro da Justiça, mas foi rifado pela própria base governista de Bolsonaro. A conferir, agora, como senador.

Efeito Toffoli

Só uma tempestade política-judiciária muda a decisão do presidente Lula da Silva. O substituto do ministro Ricardo Lewandowski no STF será o seu advogado Cristiano Zanin, que não solta um pio, obediente ao trato.

Os outros que se digladiem. Lula é fiel a quem lhe é fiel, em especial nos piores momentos. Assim ele repete o que fez com Dias Toffoli, que era seu advogado e do PT, e ascendeu à Corte sob suas bênçãos.

Revisão via Sedex

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente dos Correios, Fabiano Silva, vai rever atos do interino Heglehyschynton Marçal, que derrubou a Corregedoria, conforme revelamos, com vistas a se blindar pela atuação na gestão Bolsonaro.

Ele assinou decisões sem observar ritos necessários, parte delas na Postal Saúde, a caixa de assistência médica-odonto dos servidores.

Freio na farra

Alertada após a publicação da Coluna sobre a farra dos resorts na turística Pirenópolis, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás deflagrou a operação Cucullus, por 60 dias, em todo o Estado para fiscalizar empreendimentos que exploram turismo: atrativos como cachoeiras, novos (e grandes) hotéis e as obras dos anunciados timeshare (unidades compartilhadas por diferentes donos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ordem é frear a ganância sem controle que tem atropelado regras básicas de licenciamentos ambientais.

Construindo crise

O político brasileiro tem sina para fabricar problemas. O prefeito de São José do Rio Pardo (SP), Márcio Zanetti, tinha a opção de construir uma rotatória, ou um túnel, mas anunciou um viaduto-elevado entre duas grandes avenidas no meio da bela cidade. Comprou assim uma briga grande com os moradores.

No Rio, o prefeito Eduardo Paes derrubou o elevado que poluía (visual e sonoramente) e enfeiava o porto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE