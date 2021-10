QG de Lula

O ex-ministro Nelson Jobim e o ex-chanceler Celso Amorim estão em campo na tentativa de reaproximação do petista com parte das Forças Armadas

Em suas visitas mais constantes a Brasília, onde usa apartamentos funcionais de parlamentares do PT ou um hotel 5 estrelas para se hospedar e articular seu futuro palanque presidencial, Lula da Silva (foto) tem recorrido a velhos amigos para reforçar o staff.

O ex-ministro Nelson Jobim e o ex-chanceler Celso Amorim estão em campo na tentativa de reaproximação do petista com parte das Forças Armadas – inclusive na cúpula – insatisfeita com o presidente Jair Bolsonaro.

Ela, não

Dilma Rousseff no grupo, nem pensar! Há uma resistência de oficiais por causa da Comissão da Verdade, que destruiu a ponte dela com os militares.