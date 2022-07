PT tenta reaproximar Lula da Igreja Católica

O PT está preocupado com a pouca interface do presidenciável Lula da Silva com a igreja católica – que o ajudou muito quando fundou o partido e hoje é crítica da postura contraditória dele sobre o aborto.

Diretórios começaram a agendar reuniões em sindicatos nas capitais para tentar uma aproximação com católicos, a priori, antes de retomar o contato com os bispos – ainda reticentes. Dentro do PT, há informes de que muitos padres e bispos são mais simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro.

Ontem, lideranças católicas de Brasília, ligadas à CUT, criaram o Comitê “Católicos do DF com Lula”. Movimento ainda muito tímido.