PT deve fechar com PSB na chapa presidencial

A despeito de partidos lançarem nomes para chamar a atenção de Lula da Silva – Rodrigo Pacheco (PSD) é um noivo na praça eleitoral – o PT está perto de anunciar um da esquerda para vice na chapa presidencial do petista.

Destacam-se dois do PSB no topo da lista: Flávio Dino e Paulo Câmara – governadores do Maranhão e Pernambuco, respectivamente, em fins de mandatos. Lula já conversou com ambos. Lula não prometeu nada, mas quer um deles, contam grãos petistas próximos do candidato.

Pesa na decisão da cúpula do PT o fator Michel Temer. O partido não confia mais num vice de Centro após a queda de Dilma Rousseff.