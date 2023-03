PT articula via Previ para indicar comando da Vale

Mal João Fukunaga foi confirmado na presidência da Previ, o maior fundo de pensão do País, ligado ao Banco do Brasil, o seu padrinho PT já mira outro caixa bilionário do fundo: tem gente graúda do partido atuando no conselho para emplacar o presidente da sócia Vale, onde a Previ tem quase 9% das ações.

A conferir as próximas.. minerações políticas.

Verdes chateados

O Partido Verde se sente escanteado nas negociações por comissões na Câmara dos Deputados, mesmo lembrando aos petistas que foi a primeira legenda a estender a mão a Lula da Silva quando foi preso em Curitiba.

Esta semana será decisiva nas articulações. O PV abriu mão de disputar o comando da CCJ da Câmara e cobra compromissos de contrapartida em cargos sugeridos ao Palácio do Planalto.

Charge por @izanio_charges

Ajudantes de ordem

O presidente Lula da Silva dispensou ajudante de ordens militar. Tem sido visto acompanhado de dois oficiais da reserva, da antiga gestão. Também se ancora mais nos assessores da Casa Civil de Rui Costa – e fortalece o ministro – e na esposa Janja da Silva, que participa ativamente da sua agenda.

Cerca baixa

Fazendeiros de Brumadinho (MG) reclamam que a mineradora Vale quer pagar pouco pelas terras para criar seu parque verde. Um deles pede R$ 600 mil o hectare (a mineradora oferece quatro vezes menos, conta). Outro, que possui mais de 300 hectares, não negocia de jeito algum, nem que paguem bem.

Sobram vagas

Um exemplo apenas de o porquê do estímulo do Governo Lula III à retomada do ensino técnico como uma das prioridades: três redes de supermercados em Minas Gerais oferecem 6 mil vagas abertas e não conseguem candidatos qualificados.

Bomba bombou

A folia foi boa nas bombas dos postos de combustíveis. Registraram aumento de 73,64% no total de litros de gasolina vendidos durante o Carnaval de 2023, em relação ao mesmo período de 2022, segundo dados da Linx – especialista em tecnologia para o varejo.

No balanço total de vendas de etanol, gasolina e gás, o aumento foi de 35,83%, entre os parceiros da empresa.