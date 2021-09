PRTB organiza diretórios e quer Mourão candidato no Rio

O presidente do diretório estadual do PRTB no Rio de Janeiro, Antônio Carlos dos Santos, organiza a legenda para receber a candidatura do vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, ao governo do Estado.

Isso é o que o partido propõe – e Mourão ainda não topou. Por ora, o vice não diz ‘sim’ ou ‘não’ – embora receba pesquisas nas quais lidera intenção de votos.

A assessoria do vice informa que seu domicílio eleitoral é em Brasília e por enquanto ele não pensa em candidatura ou transferir o título.

A despeito disso, o diretório não perde tempo para se estruturar, em caso de o vice aceitar o desafio ano que vem. O PRTB está reorganizando todos os diretórios municipais onde tem sede na região metropolitana e interior.

A missão das reestruturações municipais ficará a cargo de empresários e políticos que buscam mais filiações de gente afinada com o perfil de centro-direita do partido.