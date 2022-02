PP e PL: aliados de Bolsonaro no Palácio e em colisão no interior

Principais partidos que sustentam o governo de Jair Bolsonaro (PL), o Progressistas (PP) e Partido Liberal (PL) tendem a adotar posturas distintas nas alianças para as eleições de outubro. Empossado recentemente no comando nacional do PP, o deputado Cláudio Cajado (BA) reflete a posição dúbia do partido: no âmbito federal, apoia e jura fidelidade a Bolsonaro. E, na Bahia, ele e o PP estão escorados na base do governador Rui Costa (PT).

Cajado e líderes do PP têm dito que o partido não fechará questão nem colocará imposições nas alianças nos estados.

Com dois mandões no comando – Bolsonaro e Valdemar Costa Netto -, a ordem no PL é espelhar a aliança nacional nos estados. E punir quem descumprir a determinação do partido.