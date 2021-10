“Podemos” isso Moro?

Cinco dos 10 deputados do Podemos votaram “sim” à proposta que aumentava de dois para cinco os indicados pelo Congresso no CNMP

Futuro partido de Sérgio Moro, o Podemos na Câmara nem sempre vota conforme a bandeira defendida pelo ex-juiz da Lava Jato. Um exemplo foi o racha da bancada em torno da PEC que pretendia alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Cinco dos 10 deputados do Podemos votaram “sim” à proposta que aumentava de dois para cinco os indicados pelo Congresso no conselho.

Em tempo

Nas conversas sobre eventual candidatura e possíveis alianças para 2022, Moro já deixou claro que não quer nenhuma legenda do Centrão. Uma das justificativas para deixar o Ministério da Justiça foi justamente a rendição do presidente Jair Bolsonaro ao consórcio de partidos que hoje manda e desmanda no governo.