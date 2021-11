PF boia à deriva no óleo derramado no mar do Nordeste

A Marinha e a Polícia Federal continuam a boiar à deriva sobre o óleo derramado criminosamente no mar do Nordeste, há dois anos. Três navios são investigados: Tanque Bouboulina, VL Nichioh e City of Tokyo.

Cobrados por ofício pelas autoridades do Brasil, os Governos das Ilhas Marshall e da Libéria, que abrigam as companhias de navegação, blindam os empresários e sequer responderam ligações ou o questionamento. E o do Brasil se afoga no desdém.

Na cara de pau, duas navegadoras trocaram os nomes das embarcações: Um deles era NT Godam, depois Amore Mio, antes de ser City of Tokyo. Ao infrator, se descoberto, o Governo do Brasil prevê uma multa de US$ 50 milhões.