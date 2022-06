Pesquisa do PL é terra arrasada para Bolsonaro

Uma reunião do chefão do PL, Valdemar da Costa Neto, com marqueteiros do presidente Jair Bolsonaro, há pouco mais de um mês, deixou a turma com a sensação de terra arrasada.

Pesquisa nacional quantitativa e uma qualitativa feita em Brasília mostraram que Jair Bolsonaro não reverte os índices de diferentes institutos e não será reeleito. A exposição técnica se sobrepôs às doses de otimismo e cenários inventados pelos bolsonaristas.

Fato constatado: De tanto falar banalidades e a esmo, soltar frases de efeito (e questionáveis) para o público cativo, Bolsonaro perdeu votos das mulheres, de jovens, dos homossexuais, de índios e, principalmente (esse o peso eleitoral considerado o maior), dos brasileiros que perderam familiares na pandemia da Covid-19. Para Bolsonaro, no entanto, a culpa é sempre da imprensa pelas más notícias.