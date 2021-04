Patronato quer seu “Auxílio” nos bancos ou por cheques

Representantes de entidades patronais pedem urgência ao Governo federal na solução para crédito imediato e facilitado nos bancos oficiais, e apoio do Ministério da Economia e Banco Central junto a bancos privados.

As instituições começaram a bloquear crédito com os reports de alto risco de calotes nos empréstimos, diante do cenário pandemia-economia. O empresário Reynaldo Lima Jr, do Sescon-SP, do setor de comércio e serviços, cita que o Brasil pode seguir o modelo dos Estados Unidos: cheques do Governo pelos Correios. “Eles parecem atrasados, mas não são. Evitam que o dinheiro fique preso a burocracias válidas para condições normais”.