Pastores querem canal de TV no MEC

O balcão de negócios para pastores em que se transformou o Ministério da Educação é uma amostra da nau à deriva num dos mais bilionários setores do Governo. Ainda há o pior por vir. O presidente Jair Bolsonaro deu aval para que o agora apeado Milton Ribeiro acolhesse ideia da patota da Bíblia debaixo do braço: lançar um canal de TV, com orçamento milionário, para fins de doutrinação cristã.

Curiosamente o maior entusiasta, Ribeiro já foi dono de produtoras de vídeo em São Paulo. A despeito da queda do ministro, Bolsonaro se mantém fiel ao plano evangélico. Confirmou presença no encontro nacional de pastores da Assembleia de Deus, em Belém, em outubro, antes da eleição. Onde vai manter a promessa da TV cristã estatal.

Anos depois de enterrarem o que chamaram de “kit gay” do Governo de Dilma Rousseff, o plano da bancada, entre portas, é gerar conteúdo para distribuir às escolas públicas material que valoriza o conceito de família tradicional, sem ataques à diversidade de gênero.