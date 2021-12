Passeio político a Glasgow custa R$ 800 mil ao povo

As despesas de parlamentares e assessores do Senado que participaram da COP26 em Glasgow, Escócia, somaram quase meio milhão de reais. Foram mais de R$ 300 mil em gastos com passagens aéreas e outros R$ 183 mil em diárias. Os dados foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação.

Além do presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), viajaram os senadores Fabiano Contarato (Rede-ES), Jaques Wagner (PT-BA), Alexandre Giordano (MDB-SP), Jean Paul Prates (PT-RN), Eliziane Gama (Cidadania-MA), Acir Gurgacz (PDT-RO) e Irajá Filho (PSD-TO). Os custos de bilhetes aéreos e hospedagem dos 13 deputados federais (veja no site) somaram mais de R$ 309 mil.