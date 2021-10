Passeio a Lisboa com tudo pago

Parlamentares vão prestigiar o seminário do IDP de 15 a 17 de novembro, a 9ª Edição do Fórum Jurídico de Lisboa, o ‘evento de Gilmar’

O ministro do STF Gilmar Mendes pediu e o deputado Aécio Neves (foto) (PSDB-MG), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, prepara lista de políticos para um passeio a Lisboa a fim de prestigiar um evento do qual Mendes é padrinho.

Aécio ainda articulou com Kátia Abreu, presidente da comissão similar no Senado, a organização de um seminário “que vai celebrar os 25 anos da criação da Comunidade de Países de Língua Portuguesa” nos dias 11 e 12 de novembro.

Mas é assunto alheio às atividades das comissões e que poderia ser realizado no Brasil. O foco é esticar a estadia para prestigiar o seminário do IDP de 15 a 17 de novembro, a 9ª Edição do Fórum Jurídico de Lisboa, o ‘evento de Gilmar’. Tudo pago pelo contribuinte.