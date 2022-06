Palácio prepara balanção eleitoral para Bolsonaro

Assessores da Presidência da República e coordenadores da pré-campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) planejam realizar uma “grande” cerimônia no Palácio do Planalto – em data a ser definida -, para apresentar um balanço das ações dos três anos e meio da gestão iniciada em 2019.

Ministros já estão levantando e elaborando planilhas com dados dos programas e recursos liberados para todo o País no período.

A ideia no entorno de Bolsonaro é dar publicidade aos números atualizados, principalmente de programas sociais e obras de infraestrutura.

Sobre as ações durante a pandemia, Bolsonaro e equipe pretendem direcionar o discurso para a distribuição de vacinas.