Paes aposta na Rio+30 para candidatura em 2026

O Rio+30, em outubro, reedição da Eco 92, vai trazer ambientalistas e políticos de todo o mundo – e revela o plano de voo nacional do prefeito carioca, Eduardo Paes. A importante agenda verde entrou no discurso de candidatos.

Depois do sucesso dos Jogos Olímpicos do Rio, Paes aposta no evento para se lançar pelo PSD como presidenciável em 2026. Antes, terá de resolver uma situação.

Cria de Cesar Maia, o alcaide é pressionado por Rodrigo Maia a apoiar Marcelo Freixo (PSB) ao Governo do Estado, e indicar o pai como vice na chapa.